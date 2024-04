Både torsdag og fredag ble det stans i flytrafikken i Norge denne uka. Torsdag morgen ble luftrommet over hele Sør-Norge stengt i tre timer på grunn av en teknisk feil.

Det førte til forsinkelser, fullt kaos på flere flyplasser og frustrerte passasjerer som ikke kom seg av flekken.

Dagen etter skjedde det samme i Nord-Norge.

Store deler av luftrommet i nord ble nemlig stengt i flere timer fredag ettermiddag på grunn av et fiberbrudd hos Telenor, som er en av nettleverandørene til Avinor.

Igjen ble det forsinkelser og kaos – denne gangen på flere flyplasser i nord.

Flere fly ble kansellert inn og ut fra Tromsø lufthavn fredag ettermiddag. Det påvirket flytrafikken i resten av landsdelen og landet for øvrig. Foto: Simen Wingstad / NRK

Både torsdag og fredag beklaget Avinor seg over konsekvensene for passasjerene. De har uttalt at de to hendelsene ikke har en sammenheng med hverandre.

– Kunne vært mye bedre

Flytrafikken i Sør-Norge styres fra to kontrollsentre på Røyken og i Stavanger. I Nord-Norge styres alt fra kontrollsenteret i Bodø.

Per Morten Torvildsen, konserndirektør i nettselskapet GlobalConnect, mener den digitale infrastrukturen i Norge ikke er god nok og at vi ikke er godt nok forberedt på uforutsette hendelser.

– Jo mer vi bygger verden vår på software og teknologi, jo mer sårbar blir vi for slike feil, sier Torvildsen til NRK

Han er spesielt bekymret for fibernettet i nord.

– Det kunne og burde stått mye bedre til med fibernettet i Nord-Norge. Det er ikke tvil om at nettet, spesielt i Finnmark, er veldig skjør for hendelser som vi så før helgen.

Per Morten Torvildsen er konserndirektør i GlobalConnect. Han har ansvaret for infrastruktur, nettverk og teknologi i selskapet. Foto: Caisa Rasmussen / TT

– Det gjelder i stor grad også for resten av landsdelen. Det handler om at det bor lite folk på et stort område.

Ikke økonomisk forsvarlig

Han peker på at det fra et samfunnsøkonomisk ståsted ikke kan forsvares å bygge ut og forbedre fibernettet i Nord-Norge.

– Der har svenske myndigheter tenkt helt annerledes. De har lagt milliarder av subsidier i Nord-Sverige.

Torvildsen understreker at han ikke vet hvordan Avinor setter opp sine kontrollsentre og lufthavner med tanke på fibernett, men han synes det høres merkelig ut hvis selskapet var nødt til å stenge luftrommet på grunn av én fiberkabel.

– Jo flere alternative ruter du har inn og ut av en bygning eller en flyplass, desto mer sikker er du mot denne type hendelser. Det er et prinsipp man alltid bør følge når kritiske funksjoner som sykehus og flyplasser bygges.

– Da kan trafikken håndteres selv om en kabel graves over. Det skal vanligvis være 50 kilometer mellom hver kabel, sånn at et datasenter aldri kan gå ned selv om går ned, tilføyer han.

Kom flere tilsvarende brudd

NRK har vært i kontakt med Avinor for å få mer klarhet i hva som faktisk gikk galt torsdag og fredag.

Jan-Gunnar Pedersen, konserndirektør for flysikring i Avinor, sier at de fikk inn flere tilsvarende fiberbrudd da de jobbet med å søke etter feilen på det første bruddet som ble oppdaget i Nord-Norge tidlig fredag.

Jan-Gunnar Pedersen, konserndirektør for flysikkerhet i Avinor. Foto: Avinor

Totalt tok det over fem timer før systemene deres var tilbake i normal drift.

– Da valgte vi preventivt å rute om datatrafikken for å beskytte kontrollsentralen i Bodø, som har ansvar for luftrommet fra Røros i sør til Nordpolen i nord.

– Det gjorde også at konsekvensene på våre største lufthavner, som Tromsø, ble mindre enn det kunne blitt, legger han til.

På utspillet fra konserndirektøren i ConnectGlobal, sier Pedersen at strukturen på fibernettet som Avinor har for deres tjenester er tilstrekkelig, og godkjent for deres bruk.

Beklager igjen

Pedersen beklager ulempene hendelsene fikk for passasjerer og flyselskaper.

– Dette er hendelser som skjer veldig sjelden. Det skal i utgangspunktet ikke skje.

Han gjentar at det ikke er noen sammenheng mellom årsakene til at flytrafikken ble lammet to dager på rad.

Tromsø lufthavn er Nord-Norges største flyplass. Det var også lufthavnen som ble hardest rammet av fiberbruddet i nord. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

– Det er rent tilfeldig at dette skjer to dager på rad. Den første hendelsen i Sør-Norge var en komponentfeil på vårt eget utstyr. I nord var det snakk om ett eller flere fiberbrudd som fikk betydning for datatrafikken mellom enhetene våre.

Han understreker at både hendelsene i Sør- og Nord-Norge undersøkes nøye og at Avinor allerede er i gang med evalueringen av hva som gikk galt både torsdag og fredag.