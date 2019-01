Meteorologen: – Full storm rett ifra havet fra klokka 20

Stormsenteret ligger nå nordøst for Jan Mayen, men beveger seg i full fart østover. I kveld treffer stormen kysten av Nord-Norge med full styrke.

– Vi antar at stormsenteret vil ligge rett over Vest-Finnmark fredag morgen, sier vakthavende meteorolog Jon Austrheim ved Værvarslinga i Nord-Norge.

Den kraftige vinden vil øke på i ettermiddag, før den antas å være på sitt sterkeste mellom klokka 20 og 22 torsdag kveld.

– Da venter vi full storm med vindstyrke på opp mot 40 sekundmeter i området mellom Lofoten og sørover til Helgeland. Stormen fortsette utover natta og fredag morgen.

Allerede i formiddag sendte Meteorologisk institutt ut farevarsel på oransje nivå både for svært kraftige vindkast over 40 meter i sekundet for Nordland og Svalbard torsdag kveld og fredag morgen.

Uten strøm og stengte skoler

Slik så det ut i Vestvågøy torsdag formiddag. Foto: Karin Olsen

I morgentimene blåste det liten storm både i Lofoten og langs kysten sørover til Myken.

I Lofoten har uværet stengt to skoler torsdag ifølge Lofotposten.

– Når bussene ble innstilt og Gimsøybrua stenger, har det ingen hensikt å holde skolen åpen, sier rektor Tore Ramberg ved Gimsøy skole til NRK.

Allerede klokka 06 var foreldre og foresatte varslet via sms om at skolen var stengt. Da var også skolen også uten strøm.

Ramberg skole i Flakstad er i ferd med sende elevene hjem og vil også holde stengt fredag når vindstyrken skal nå opp i full storm.

Ferger og hurtigbåter står

Uværet i Nordland gjør at svært mye av kollektivtrafikken står stille i dag. Flere av Widerøes flyavganger til og fra Lofoten er innstilt og hurtigruteskipet MS «Spitsbergen» dropper anløp av alle havner i Vesterålen og Lofoten og seiler rett til Bodø.

Alle ferger mellom Bodø og Lofoten er innstilt ut dagen. Det samme er hurtigbåtrutene i Bodø og flere fergesamband i Salten og på Helgeland. Også ferga mellom Bognes og Lødingen er innstilt.

Kjørte på rødt lys

Det blåser kraftig på broene og akkurat nå er Gimsøystraumen bru stengt pga. den sterke vinden. Politiet ber bilister respektere det røde lyset på broene, og minner om at du kan sette deg selv og andre i fare hvis det skulle skje noe. Foto: Statens Vegvesen

Politiet forteller at folk ikke alltid respekterer rødt lys for sterk vind på broene i fylket. Operasjonsleder Ina Selfors sier de i dag fikk melding om bilist som kjørte på rødt lys på Gimsøybrua i Lofoten.

– Vi ser generelt at folk tar sjanser, og setter både seg selv og andre i fare, sier Selfors til NRK. Hun ber folk tenke seg om.

Ikke ekstremvær

Selv om det er meldt full storm i natt og i morgen, er det ikke snakk om ekstremvær. Uværet nordlendingene får føle på kroppen vil altså ikke få noe navn.

– Navn gis kun ved ekstremvær, og vi er et godt stykke derfra, sier vakthavende meteorolog John Austrheim.

