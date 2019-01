Uværet herjer i Nord-Norge – ber folk på Svalbard holde seg hjemme

– Dersom du ikke har noe å gjøre ute, oppfordrer vi alle til å holde seg hjemme, sier lokalstyreleder i Longyearbyen Arild Olsen.

Torsdag morgen blåser det sterk kuling i Longyearbyen, men ifølge statsmeteorolog Jon Austerheim blåser det opp til full storm utsatte steder utover dagen, og det skal holde seg utover fredagen. Tidligere har de varslet mulig orkan på øygruppa.

– Det kommer til å bli veldig dårlig sikt, og det vil bli vanskelig å ferdes ute. I tillegg er det jo fare for å bli truffet av løse gjenstander som blir tatt av vinden. Vi vil også ha færrest mulig folk i gatene slik at beredskapsmannskapene våre skal ha mest mulig fritt leie dersom de skal ut, sier Olsen.

STILLE FØR STORMEN: Hilde Aske jobber til daglig i Kullungen barnehage. Hun har tatt dette bilde fra vinduet sitt på Elvesletta i Longyearbyen, der hun og dattera venter på at stormen skal sette inn for fullt torsdag morgen. Foto: Hilde Aske

Tar forholdsregler

Barnehager, skoler og tjenestetilbudene i byen er stengt torsdag.

– Det er med tanke på sikkerheten for barna og de ansatte. Forrige gang det var uvær hørte jeg at det hadde løsnet en del takplater fra skolen, sier Elisabeth Krathe Steve.

Hun jobber i en av barnehagene i Longyearbyen, og forteller at dagens situasjon føles som en slags unntakstilstand.

– Vi forbereder oss på noe vi ikke helt vet hva blir, sier hun.

I tillegg er over 100 personer evakuert fra hjemmene sine.

Detaljer om evakueringen finner du på Sysselmannens nettsider

– Med all den nye snøen kombinert med den vindretningen vi har nå, lastes det mye snø i fjellsidene rundt to boligområder, som utsetter dem for skredfare. Da velger vi å evakuere, noe vi begynner å få god erfaring med, sier Arild Olsen.

Sist de evakuerte boliger i Longyearbyen var i desember.

– Vi har gjort en del sikringsarbeid i byen, så omfanget av evakueringene ha gått ned, men vi må fortsatt evakuere noen, sier Olsen.

Følg utviklingen på Svalbard her:

– Finn frem brettspillene

Lokalstyret har oppfordret befolkningen til å ordne seg faste evakueringssteder, slik at de vet hvor de skal dersom de må evakuere.

– Dette er først og fremst fordi det blir enklere å gjennomføre en evakuering, men også for at folk skal slippe å sitte aleine på et fremmed rom under en evakuering, sier Olsen.

For dem som ikke har ordnet seg et evakueringssted, ordner lokalstyre rom, enten hos andre innbyggere eller på byens hoteller.

– Ellers har vi gått gjennom alle beredskapstjenestene våre, fra vannforsyning til brannberedskap. Dette kommer til å gå bra. Så folk må bare finne frem brettspillene og holde seg i ro til uværet er over, sier Arild Olsen.

Blåser opp i resten av landsdelen

Men det er ikke bare på Svalbard det skal blåse kraftig torsdag og fredag. Nordland opplever vestlig full storm torsdag morgen.

– Særlig i kveld og i natt vil det blåse kraftig. VI ser på prognosene nå, og det kan se ut til at det vil blåse enda mer langs kysten av Nordland etter hvert, sier statsmeteorolog Eirik Samuelsen.

HEFTIG: Eirik Samuelsen forteller at det kan bli heftig vær i Nordland. Foto: NRK

Nordland vil også ha en del nedbør, som vil variere mellom regn og sluddbyger.

Troms vil også ha variasjon i nedbøren, noe som vil gi vanskelige kjøreforhold. Her blåser det stiv kuling på utsatte steder torsdag morgen, og vinden vil øke utover dagen.

Men i Troms ser det ut til at det ikke vil blåse opp til mer enn liten storm langs kysten ut over torsdagen.

Finnmark har også mye vind langs kysten.

– Kyststrøkene i nord kan få vindkast på opp mot 30–35 meter i sekundet. Lenger inn i fylket blir det mer vanlig vær, med kuling og nedbør, sier Samuelsen.

Følg med på været i Nord-Norge her: