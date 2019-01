Flere bygder isolert av uvær: – Vi har det godt og varmt inne

– Vi har hatt vindmålinger oppe i 37 meter i sekundet, så det har vært friskt i dag. Men det har spakna litt nå. Nå måler vi mellom 27 og 30 meter i sekundet, sier Oddbjørn Schancke til NRK torsdag ettermiddag.

Han er havnebetjent ved Berlevåg havn og skal egentlig ta imot Hurtigruten denne kvelden. Men den kommer ikke til å klare å legge til kai.

Oddbjørn Schancke er havnebetjent i Berlevåg og har det foreløpig godt og varmt inne. Klokken ni må han likevel ned på havnen for å ta imot Hurtigruten som ikke vil kunne legge til kai. Foto: Privat

Årets januarstorm er likevel ikke helt som fjorårets. Da målte de et vindkast til over 60 meter per sekund. Orkan starter på 32,7 meter per sekund.

– Vi har det godt og varmt inne, så det går greit, sier Schancke.

Flere bygder isolert

Flere byer og småbygder er isolert etter veier er blitt stengt på grunn av uværet. Blant andre Vardø. Men ordfører Robert Jensen opplyser om alt går bra.

– Vi oppfordrer til å passe på redskaper, ta det med ro og ligge på været til det gir seg. Så går det nok bra denne gangen også, sier han.

Ordfører Robert Jensen i Vardø tror det går bra selv om det er full storm i kommunen. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Veien inn til Mehamn og Kjøllefjord er også stengt. De får heller ikke anløp av Hurtigruten. Men de har stort sett blitt skånet fra stormen.

– Du er på solkysten nå, vet du, he-he-he, sier lufthavnsjef Morten Karlsen i Mehamn, som regner med at flyene går i kveld.

Søker ly

Hurtigruten har måtte avlyse flere anløp langs kysten av Finnmark i dag.

– Vi er vant til vær. I begynnelsen av januar er det vanlig med ganske sterk vind med orkan i kastene. Kommunen planlegger og tar sine forholdsregler som andre vanlige folk gjør, sier Alf Magne Karlsen ved Båtsfjord Havn.

Han er optimistisk og skryter samtidig av sosiale medier.

– Vi lever med været og må ta hensyn. Vi kler oss godt og går ikke ut når det er veldig dårlig vær. Med sosiale medier er vi også blitt flinkere til å passe på hverandre. Minne på at vi må ta hensyn, sier Karlsen.

Båten fra Hammerfest til Alta gikk torsdag ettermiddag, men mannskapet kunne ikke love 100 prosent at de ville ankomme Alta, melder NRKs medarbeider. Foto: Wibeke Bruland / NRK

Produserer mer kraft

Hamnefjell vindkraftverk i Båtsfjord har også målt vinder opp i 37 meter i sekundet. Vindmøllene stopper av seg selv på 32 meter i sekundet, men stort sett holder det seg under det.

Det gir mer kraftproduksjon.

– Full storm og storm er gode vinder for vindkraftverkene som står på kysten, sier Egon Leonardsen, administrerende direktør i Finnmark Kraft.

Ambulansearbeider Stian Mathisen er ikke bekymret for uværet, selv om det betyr at veien til sykehuset kan være stengt. Foto: Torgeir Varsi / NRK

Ikke bekymret for liv og helse

Veiene mot sykehusene er stengt fra flere bygder og tettsteder i Finnmark, men helsepersonellet er ikke bekymret.

– Det er bare å planlegge godt og improvisere, så går det nok, sier ambulansearbeider Stian Mathisen til NRK.

– Hva gjør dere i en akuttsituasjon hvor dere ikke når frem til sykehuset?

– Vi koordinerer med AMK og sier hvordan forholdene er her. Vi bruker å rekvirere brøytebil. Det ordner seg som oftest, sier Mathisen.