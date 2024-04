Tromsø med krisestart på sesongen – fire strake tap

Klubben har fått en marerittaktig start på sesongen der også Brann, Haugesund og Kristiansund har vist seg for sterke så langt.

– Det er ikke godt nok, konstaterte Tromsø-trener Gard Holme etter tapet for KBK forrige runde. Situasjonen bedret seg ikke hjemme mot Sarpsborg søndag.

Sarpsborg fikk på sin side en stor opptur etter en skuffende sesongstart. Klubben noterte sin første seier for sesongen i oppgjøret og slo tilbake etter det pinlige tapet for nyopprykkede KFUM søndag for en uke siden.

Henrik Meister var nære å sende gjestene opp i ledelsen med et hodestøt like før kvarteret spilt, men headet utenfor. Like etterpå var han frampå igjen, og Anders Jenssen så seg nødt til å felle ham.

Da pekte dommeren på ellevemetersmerket, og Niklas Sandberg sendte keeper Jakob Haugaard feil vei til 1–0.

Det var uten tvil bortelaget som hadde mest å juble for etter søndagens kamp på Romssa Arena. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

To straffer

Like etterpå fikk han muligheten fra elleve meter på ny. Haugaard var vel offensiv i duellen med Meister, og Sandberg doblet ledelsen.

– Tromsø-marerittet fortsetter på eget kunstgress, sa TV 2-kommentator Endre Lübeck.

Hjemmelaget var nær å redusere etter like etter hvilen da de fikk tre muligheter på rappen, men ballen ville ikke mellom stengene.

Da kunne isteden blåtrøyene kontre inn kampens tredje scoring sekunder senere. Sondre Ørjasæter trengte ikke tre muligheter da han satte inn sitt første mål for Sarpsborg.

Sondre Ørjasæter scoret 3-0-målet mot Tromsø søndag Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Skuffende start

Sarpsborg hadde før oppgjøret kun tatt poeng mot Fredrikstad (2–2) så langt i år. KFUM, Odd og Viking har alle vist seg for sterke, og klubben var tredje sist på tabellen før runden.

Onsdag møter Tromsø Vålerenga i tredje runde av cupen. Deretter venter Viking på bortebane i Eliteserien søndag.

Sarpsborg skal på sin side møte Råde i cupen onsdag, før Lillestrøm kommer på besøk søndag.

Lasse Nordås starte kampen på topp for TIL, men klarte ikke å finne veien til nettmaskene. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Eneste lag uten poeng

Tromsø IL er eneste lag uten poeng i årets eliteserie. Søndag møtte de Sarpsborg 08, et av tre lag som sto med kun ett poeng.

Dette var med andre ord duket for et klassisk bunnoppgjør. Og spesielt for TIL, som spiller sin tredje hjemmekamp for sesongen, var det viktig å ta tre poeng.

– Jeg håper vi drar med oss litt momentum inn mot søndagen.

Det sa TIL-trener Jørgen Vik, før avspark. Men han måtte konstatere at det heller ikke denne gangen gikk veien for «Gutan».