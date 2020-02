Finn Åge blir nedringt av folk som har blitt operert av legen: – Jeg har gått ut av tellinga

– Bare i går hadde jeg tre stykker som kontakta meg, sier Finn Åge Olsen fra Lyngdal.

Han har blitt et slags «pasientombud» etter at han har stått frem i flere av sakene om feiloperasjoner ved Flekkefjord sykehus.

Det er legen som opererte Finn Åge Olsen som går igjen i svært mange tilsynssaker og nå granskes av Helsetilsynet.

Folk fra distriktet ringer Olsen og spør om navnet på legen som opererte han.

– Jeg har gått ut av tellinga på hvor mange som har ringt meg og som forteller at de har store plager. De har blitt operert mens han var i Flekkefjord.

Elleve år skal ikke granskes

Nå har administrerende direktør Nina Mevold ved Sørlandet sykehus bestemt at alle operasjoner han utførte alene i Kristiansand skal granskes.

Men i Flekkefjord skjer det ikke noe. Der blir ikke journalene gjennomgått.

Finn Åge Olsen reagerer:

– Det burde granskes der også. Det styret som har latt alt dette skje der, må etter min mening granskes, sier Olsen.

For legen har utført mange operasjoner i løpet av tolv år ved Sørlandet sykehus. Kun det siste året jobbet han i Kristiansand. Før det jobbet han som overlege i kirurgi i Flekkefjord i elleve år.

Finn Åge Olsen er et av ofrene for legens mange feiloperasjoner. Han måtte amputere beinet. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Styreleder: – Burde granskes flere år tilbake

Susanne Sørensen Hernes, fagdirektør ved Sørlandet sykehus, forklarer avgjørelsen slik:

– 11 år er ganske lang tid og Flekkefjord sykehus har vært gjennom flere tidligere tilsyn. Derfor velger vi i første omgang kun å gjøre dette i Kristiansand.

Da NRK snakket med styreleder ved Sørlandet sykehus, Morten Noreng, onsdag denne uka, mente han at legen burde granskes flere år tilbake. Ikke bare det siste året i Kristiansand:

– Jeg tenker det er en god idé å gå tilbake helt til den dagen han startet. I hvert fall de siste fem-seks årene, sa han.

På det tidspunktet var det ikke klart hvor langt tilbake i tid Sørlandet sykehus ville gå.

Sørlandet sykehus holdt torsdag en pressekonferanse. Fra venstre direktør for somatikk, Nina Hope Iversen, sykehusdirektør Nina Mevold og fagdirektør Susanne S. Hernes. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Feilopererte i Kristiansand

Legen manglet den seks år lange spesialiseringen i ortopedi. Det visste ledelsen ved Sørlandet sykehus.

Likevel jobbet han som kirurg med fulle rettigheter som overlege både ved kirurgisk avdeling og ved ortopedisk avdeling fra 2008 til 2019.

Han opererte hofter, knær, håndledd og skuldre. Dersom pasienten kom inn med blindtarmsbetennelse, opererte legen det også.

NRK skrev for et snaut år siden om mange feiloperasjoner og tilsynssaker mot legen da han jobbet i Flekkefjord. Han ble likevel overført til Kristiansand, og var ifølge direktøren i «trygge rammer».

Men denne uka avslørte NRK at han har feiloperert en pasient også der.

Opererte alene fra starten

Bare de fire siste årene har legen vært involvert i sju tilsynssaker fra Flekkefjord hvor konklusjonen har vært at loven er brutt.

I tre av sakene døde pasientene.

Dette var altså klart da ledelsen ved Sørlandet sykehus valgte å overføre legen til Kristiansand. Der begynte han på den seks år lange spesialiseringen til ortoped.

Han fikk operere alene, som de andre LIS-legene.

Etter bare få måneder feilopererte han Margret Annie Gudbergsdottir. Sykehuset sier det var en feil at han foretok den kompliserte håndleddsoperasjonen alene.

Margret Annie Gudbergsdottir ble operert i hånda av legen som nå skal granskes. Hun føler at livet hennes er ødelagt. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Nå skal Sørlandet sykehus granskes av Helse Sør-Øst.

Finn Åge Olsen prøver etter beste evne å sluse pasientene videre. Han oppfordrer dem til å kontakte fylkeslegen.

Olsen sier det er mange som er redde for å melde fra. Det er et betent tema å skulle kritisere lokalsykehuset i Flekkefjord. Rundene om nedleggelse har vært mange, og folk frykter å bli sett på som illojale.

Han mener det ville gjort det enklere om pasientene selv ble kontakta av sykehuset.

– Det er vanskelig for mange å skulle melde fra når det er snakk om et lokalsykehus.

18 pasienter har tatt kontakt

Sørlandet sykehus har opprettet en kontakttelefon for opererte som er bekymret. Numrene er oppgitt på sykehusets hjemmesider.

Det er et eget nummer for pasienter som har Flekkefjord sykehus som sitt nærsykehus.

– Vi forstår at Flekkefjord-pasienter også ringer oss. Nå kan de ringe sitt lokalsykehus og få svar fra noen som kjenner dem, sier fagdirektør Hernes.

Fredag ettermiddag hadde totalt 18 pasienter tatt kontakt, opplyser sykehuset. Pasientene lurer på om de er operert av legen som nå skal granskes.

Fem av dem viste seg å være operert av vedkommende, opplyser sykehuset.

Pasienter som er operert av denne legen i Kristiansand vil bli tilbudt en undersøkelse og oppfølging fra en ortopedspesialist.

Det opplyste sykehusdirektør Nina Mevold på en pressekonferanse torsdag.

Til tross for at Sørlandet sykehus ikke selv vil gå gjennom operasjonene i Flekkefjord, mener fagdirektøren at det likevel kan bli gjort av andre:

– Nå skal vi ha en ekstern gjennomgang, og konsernrevisjonen gjør en selvstendig vurdering av hvor langt tilbake de skal gå, sier Hernes.

NRK har i dag ikke oppnådd kontakt med den aktuelle legen. Han har tidligere ikke ønsket å kommentere tilsynssakene.