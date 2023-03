Fratredelsen skjer etter eget ønske.

– Jeg har vært klinikkdirektør ved sykehuset i Flekkefjord i fire år. Dette har vært en krevende periode. Jeg og mine kolleger har brukt mye tid og energi på å videreutvikle kvalitetsarbeidet og styrke intern organisering. På tross av dette har jeg ikke kommet i havn, sier Evjen Olsen i en pressemelding.

Han sier videre at det nå må skapes nødvendige faglig nettverk som kan sikre et robust sykehus.

– Dette arbeidet er påbegynt, og nå overlater jeg til en neste klinikkdirektør å fortsette arbeidet.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK Luftfoto

Fratrer umiddelbart

Evjen Olsen ble ansatt som sjef i Flekkefjord i begynnelsen av 2019. Dette var på samme tid som Jerlan Omarchanov ble overført til Kristiansand etter flere feiloperasjoner.

Det har vært flere alvorlige tilsynssaker ved lokalsykehuset også etter at den kasakhstanske kirurgen sluttet.

For få dager siden konkluderte Statsforvalteren med lovbrudd og uforsvarlig behandling i nok en tilsynssak ved sykehuset i Flekkefjord.

Nylig døde en hoftepasient ved ortopedisk avdeling, og det er en pågående tilsynssak.

Olsen fratrer umiddelbart. Administrerende direktør ved Sørlandet sykehus Nina Mevold vil raskt starte arbeidet med å finne hans erstatter.

Direktør ved Sørlandet sykehus, Nina Mevold, sier Evjen Olsen har hatt en krevende oppgave som klinikkdirektør ved Flekkefjord sykehus. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– En krevende oppgave

– Jeg vil først og fremst takke Øystein Evjen Olsen for hans utrettelige engasjement for sykehuset i Flekkefjord. Han har hatt et genuint ønske om å få til en forsvarlig og trygg drift av sykehuset. Det har vært en krevende oppgave, ikke minst med tanke på utgangspunktet med saken om uønskede hendelser som møtte ham da han tiltrådte og med dagens utfordringer med å rekruttere nødvendig helsepersonell, sier Nina Mevold.

Tone Kristin Hansen vil gå inn som fungerende klinikkdirektør fra og med onsdag 29. mars.

NRK har ikke lyktes med å få tak i Øysten Evjen Olsen for en kommentar.