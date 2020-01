– Jeg har alltid elsket å trene og være i naturen. Nå sitter jeg her som en sakkosekk. Jeg må til og med ha vaskehjelp, sier Åse Løkken Vegge (61), som bor i Lyngdal.

Tilsynssaken hennes er nå ferdig behandlet. Hofteoperasjonen høsten 2018 skulle aldri vært utført. Hun skulle ikke fått innsatt hofteprotese, og mye ble gjort feil.

– Jeg var frisk, men endte med droppfot, skadet isjiasnerve og konstante smerter, sier den tidligere sykepleieren.

Det er vanskelig å gå med droppfoten, som har lammelser og henger ned.

Sammen med mannen hadde hun flytta fra Oslo til Lyngdal for å komme mer ut i skog og mark.

– Jeg har alltid gått turer i fjellet. Og det kan jeg ikke lenger. Det er tatt fra meg mye for å si det forsiktig.

Den tidligere så aktive 61-åringen kan ikke engang gå opp trappa til andre etasje i sitt eget hus.

Nå ligger det for salg.

Turer i skog og mark er bytta ut med smerter og stillesitting for Åse Løkken Vegge. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Mange saker mot legen

I fjor vår fortalte NRK om mange feiloperasjoner ved lokalsykehuset i Flekkefjord, som i flere år har vært nedleggingstruet.

Det var spesielt legen som har operert Vegge som gikk igjen.

I flere av tilsynssakene kom det frem at legen opererte pasienter som ikke skulle vært operert.

– Han mener det er helt greit det han gjorde, selv om også sykehuset mener det har skjedd en feil, sier assisterende fylkeslege, Aud Garmann Askevold.

Han er involvert i sju av de 16 tilsynssakene i Flekkefjord som har endt med lovbrudd de fire siste årene. I tre av sakene døde pasientene.

I elleve år har legen, som er utdannet i Kasakhstan, utført kompliserte ortopediske operasjoner ved sykehuset i Flekkefjord med ledelsens velsignelse. De visste at han manglet den seks år lange spesialiseringen i ortopedi.

– Legen burde tatt lærdom

Tilsynssakene fortsetter å komme, men kirurgen innrømmer fremdeles ikke skyld, ifølge fylkeslegen:

– Han gjør det samme igjen. Legen burde tatt lærdom. Vi synes ikke han har gjort det. Det har vært så mange saker, sier Askevold.

Det har ført til at fylkeslegen går til det uvanlige skrittet og ber Helsetilsynet granske legen, og ikke bare systemet ved sykehuset.

– Det skjer veldig sjelden. Tidligere har sykehuset vært hovedfokus, men når vi ser så mange saker, må vi ta for oss legen.

Legen tar ikke selvkritikk, og ser ikke ut til å lære av tidligere feil, sier assisterende fylkeslege Aud Garmann Askevold. Foto: Tom-Richard Hanssen Olsen / NRK

Helsetilsynet kan gi han en advarsel, begrense hva han skal få lov å drive med, eller at han fratas retten til å jobbe som lege.

– Selv om et sykehus forbedrer seg, vil en lege kunne flytte hvor som helst i landet, sier Askevold.

– Jeg stolte på det jeg trodde var en spesialist

Mange av tilsynssakene har likheter. Pasientene skulle aldri vært operert, legen har brukt feil metoder og journalføringen er feil eller svært mangelfull.

Åse Løkken Vegge stusset på at legen ville operere henne før andre alternativer var utredet. Hun hadde jo bare moderate smerter i hofta.

– Jeg stolte på det jeg trodde var en spesialist. Jeg fikk sjokk da jeg i ettertid fikk vite at mannen ikke var ortoped. Da ville jeg aldri latt meg operere, sier Vegge.

I journalen hadde legen skrevet at pasientens hofte var så slitt at hun ikke hadde brusk igjen. Røntgenbildene viste derimot bare lett slitasje, og det var ikke grunn for operasjon.

Tilsynsrapporten: «I dette tilfellet er det flere steder diskrepans mellom journalføringer og forhold som er kommet opp i ettertid.»

– Jeg opplevde han som utrolig vennlig og omsorgsfull, og veldig ivrig på å operere.

– Hva tenker du om at han ikke mener han har gjort feil?

– Det er skummelt. Å anse seg som ufeilbarlig er det siste vårt helsevesen trenger. Det er helt forferdelig at livskvaliteten min har blitt så redusert.

Ødela frisk arm på kristiansandskvinne

I den siste tilsynssaken mot legen, fikk ei kristiansandskvinne ødelagt en frisk albue.

Det er denne saken, sammen med de andre, som gjør at fylkeslegen nå ber Helsetilsynet vurdere reaksjoner mot legen selv.

Svarene han gir, er fremdeles at han har gjort alt riktig.

Kvinnen var i Flekkefjord sommeren 2018 da hun fikk brudd i overarmen og håndleddet, og ble sendt til sykehuset der.

Hun ga sterkt uttrykk for at hun ville behandles i Kristiansand eller Stavanger, men fikk beskjed av legen om at fritt sykehusvalg ikke gjaldt i dette tilfellet. De fikk også beskjed om at de da måtte ordne alt selv, og at det ikke var sikkert disse sykehusene hadde riktig materiell på lager, ifølge tilsynsrapporten.

Sørlandet sykehus Flekkefjord har i mange år vært truet med nedleggelse av funksjoner. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK Luftfoto

Ifølge pasienten var legen veldig opptatt av at de «hadde en avtale» om å operere, og at hun følte han gledet seg til det.

Tilsynsrapporten: «NN skal i denne forbindelse også ha sagt at det ikke var sikkert at nabosykehusene hadde osteosyntesemateriell på lager.»

– Han lager seg noen historier som gjør at det er vanskelig for dem å gå til andre sykehus, sier assisterende fylkeslege, Aud Garmann Askevold.

Pasienten spurte flere ganger om han var ortoped, men dette aldri ble hverken bekreftet eller avkreftet, ifølge rapporten.

Kvinnen har hatt store smerter, og sannsynligvis vil albuleddet være varig skadet, ifølge fylkeslegen.

Opererer fortsatt i Kristiansand

Etter de mange tilsynssakene, innførte Sørlandet sykehus for et års tid siden, en rulleringsordning der ortopeder fra sykehuset i Kristiansand kommer til Flekkefjord for å operere.

Legen som nå granskes, ble overført til Kristiansand. Der har han har begynt på spesialiseringen til ortoped, og opererer pasienter.

Direktør ved Sørlandet Sykehus, Nina Mevold, mener det ikke er grunn til bekymring, fordi det er en overlege som bestemmer hva legen blir satt til å operere:

– Denne legen inngår i et opplæringsopplegg. Det er alltid en overlege i bakvakt.

Administrerende direktør ved Sørlandet sykehus, Nina Mevold, mener det er trygt å la seg operere av legen som nå granskes av Helsetilsynet. Foto: Tom-Richard Hanssen Olsen / NRK

– Burde han blitt satt til andre oppgaver mens saken mot han behandles?

– Det er viktig at denne legen får gjennomføre sitt opplæringsprogram, og det er overlege i bakvakt.

– Hvis han som lege ikke tar selvkritikk eller lærer av feilene, så hjelper det vel ikke hvordan systemene er?

– Jeg er trygg på at denne legen gjør operasjoner som han er kompetent til.

– Hvor alvorlig synes du det er at en av dine leger står i fare for å miste lisensen som følge av mange feiloperasjoner?

– Det er alvorlig, og vi tar alle tilbakemeldinger fra fylkesmannen på alvor, sier Mevold.

En fare

Fylkeslegen vil ikke svare på hva hun synes om at legen foretar operasjoner i Kristiansand.

– Mener du legen er en fare for pasienter?

– Det er jo akkurat det vi ber Helsetilsynet vurdere. Selv om sykehuset forbedrer sine systemer, vil han kunne flytte. Dette er forebyggende, sier Garmann Askevold.

Legen er kontaktet, og gjort kjent med innholdet i denne saken. Han sier gjennom sykehusets kommunikasjonsavdeling at han ikke ønsker å bli kontakta av media.

Legen skriver:

«Jeg har som NRK er kjent med, gitt mine svar og min versjon til Fylkesmannen. Jeg vil i videre prosess være tilgjengelig for Fylkesmannen og Helsetilsynet for å svare ut eventuelle flere spørsmål. Utover dette har jeg ingen kommentar.»