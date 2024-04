Her er tilsvaret fra klinikksjef for Kirurgisk klinikk ved Nordlandssykehuset, Gunn-Hege Valøy:

Nordlandssykehuset ønsker først og fremst å utrykke stor medfølelse til Emine og hennes familie over det som har skjedd etter operasjonen i Nordlandssykehuset.

Emine fikk gjennomført en operasjon for fjerning av en fettkul over øyet. I ettertid oppstod en infeksjon i området. Når dette oppstod med de konsekvenser det fikk, ble saken umiddelbart meldt som en alvorlig hendelse til Statens helsetilsyn i tråd med Spesialisthelsetjenesteloven § 3-3a. Helsetilsynet har senere oversendt saken til Statsforvalteren i Nordland for videre behandling. Nordlandssykehuset vil sørge for at Statsforvalteren får informasjon de trenger for å kunne gjøres en grundig gjennomgang og vurdering av saken.

Saken ble også meldt i vårt interne meldesystem og det er gjennomført en hendelsesgjennomgang, i henhold til våre rutiner for oppfølging av alvorlige pasienthendelser. Alle ansatte som har vært involvert i hendelsen, inkludert pasientens fastlegevikar, deltok i gjennomgangen. Som en del av hendelsesgjennomgangen vil det etter påske jobbes videre med å avdekke risiko-områder og finne konkrete forbedringstiltak som kan redusere risiko for lignende hendelser. Dette vil ta noe tid. Det er viktig for oss å gjøre en grundig jobb, både med hensyn til pasient og pårørende, men også våre egne ansatte som er sterkt berørt av hendelsen.

Vi har også hatt samtale med Emine og hennes pårørende der vi har gjennomgått hendelsesforløpet og hatt samtaler rundt alt som har skjedd

Siden dette er en pågående tilsynssak, ønsker Nordlandssykehuset ikke å gi ytterligere kommenterer knyttet til saken i media, men avventer Statsforvalteren konklusjoner i saken.