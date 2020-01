– Jeg håper for all del ikke han opererer alene, sier Finn Åge Olsen, som sitter med et halvt bein etter at legen i Flekkefjord feilopererte et ankelbrudd.

Lyngdølen sliter med å skjønne at legen som har skadet mange pasienter for livet, nå jobber og opererer ved ortopediavdelingen i Kristiansand.

Sykehuset bekrefter at legen opererer alene.

– Han burde aldri fått fortsette i det hele tatt. Han burde fremdeles operert på appelsiner og bananer.

I fjor vår fortalte NRK om mange feiloperasjoner ved lokalsykehuset i Flekkefjord. Det var spesielt denne legen som gikk igjen.

I elleve år utførte legen kompliserte ortopediske operasjoner uten å være ortoped. Han manglet den seks år lange spesialiseringen. Det visste sykehusledelsen.

Da sakene begynte å rulle, ble legen overført til Kristiansand. Der startet han for ett år siden spesialiseringen i ortopedi, og er såkalt LIS-lege.

Administrerende direktør ved Sørlandet sykehus, Nina Mevold, er ikke bekymret:

– Det alltid en overlege i bakvakt.

Nina Mevold er administrerende direktør ved Sørlandet sykehus, som omfatter Kristiansand, Flekkefjord og Arendal. Foto: Tom-Richard Hanssen Olsen / NRK

– Det er ikke til å begripe

– Jeg blir så sjokkert. Det er ikke til å begripe. Hvordan kan veileder i bakvakt korrigere en på operasjonsstua, sier Åse Løkken Vegge (61) i Lyngdal.

Hun er selv sykepleier, og ble feiloperert av legen. Den treningsglade dama skulle aldri vært hofteoperert i det hele tatt, og endte med droppfot og ødelagt isjiasnerve. Foten hennes har lammelser som gjør det vanskelig å gå.

Åse Løkken Vegge (61) er selv sykepleier, og ble feiloperert av legen. Hun mener det er hårreisende at han fortsetter. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Hun synes det er ufattelig at han får operere pasienter:

– Dette er jo et hån mot de pasienter som er skadet for livet. Hvordan kan dette fortsette?

Det kommer stadig nye tilsynssaker fra legens tid i Flekkefjord. Vegge er en av de siste som har fått sort på hvitt at hun er feiloperert.

Heller ikke i hennes sak har legen erkjent noen feil, til tross for at også sykehuset slår dette fast.

Erkjenner ingen feil

Fylkeslegen har nå gått til det uvanlige skrittet og bedt Helsetilsynet granske legen.

Årsaken er at legen fremdeles ikke mener han har gjort feil der både fylkeslegen og sykehuset mener det er feilbehandlinger og lovbrudd.

Han risikerer å miste lisensen.

– Han ser ikke ut til å ta selvkritikk eller lære av egne feil, selv etter at det har vært så mange saker, sier assisterende fylkeslege, Aud Garmann Askevold.

Bare i løpet av de fire siste årene har legen vært involvert i sju tilsynssaker hvor konklusjonen har vært at loven er brutt.

I tre av sakene døde pasientene.

Askevold vil ikke uttale seg om hva hun tenker om at legen opererer pasienter i dag.

– Mener du legen er en fare for pasienter?

– Det ønsker vi at Helsetilsynet skal vurdere. Det er grunnen til at vi nå sender denne hendelsen sammen med de andre sakene på han, sier Garmann Askevold.

Assisterende fylkeslege, Aud Garmann Askevold mener Helsetilsynet må vurdere om legen er skikket til å fortsette. Foto: Tom-Richard Hanssen Olsen / NRK

Pasientombud: – Det er ikke tillitvekkende

Pasient- og brukerombud i Agder, Gunhild Solberg, mener det er merkelig at sykehuset lar legen fortsette:

– Når fylkeslegen ber Helsetilsynet granske han, så stusser jeg på at sykehuset lar han operere alene. Det er ikke tillitvekkende.

Solberg utdyper:

– Han har ikke erkjent egne feil, og da er det vanskelig å se at du trenger justeringer.

Sykehuset burde gått ut med beskjed om at denne legen, som nå granskes etter feiloperasjoner, ikke får operere alene. Det mener pasient- og brukerombud i Agder, Gunhild Solberg. Foto: Eirik Damsgaard / NRK

– Sykehuset burde forsøkt å rette opp igjen tilliten til pasientene.

Hun mener ledelsen burde gått ut og trygget pasientene på at legen i det minste var sammen med en erfaren ortoped i hver eneste operasjon.

– De må leve opp til eget slagord: «Trygghet når du trenger det mest».

Trygg direktør

Men administrerende direktør, Nina Mevold, mener det er trygt å la legen operere. Hun begrunner det med at det er en overlege som avgjør hva han opererer:

– Leger ved Sørlandet sykehus skal ikke operere utenfor sitt kompetanseområde, og alle LIS-leger har en overlege tilgjengelig.

– Så du er trygg på at det ikke kommer tilsynssaker mot han herfra?

– Vi kan aldri garantere noe når det gjelder medarbeidere, men jeg er veldig tygg på at rammene som er rundt denne legen nå er gode.

Nina Mevold er administrerende direktør ved Sørlandet sykehus, som omfatter Kristiansand, Flekkefjord og Arendal. Foto: Tom-Richard Hanssen Olsen / NRK

Pasient- og brukerombudet mener skal for mye til for å «avskilte» en lege, sammenlignet med annet helsepersonell:

– Det burde mindre til for en lege, for ofte får det større konsekvenser for pasienten når en lege gjør feil, sier Solberg.

Legen har ikke ønsket å kommentere saken. Han skriver til NRK at han har gitt sine svar til Fylkesmannen.