Lege som granskes har feiloperert på nytt sykehus: – Livet mitt er ødelagt

– Jeg knakk bare helt sammen da jeg skjønte at det var samme lege. Jeg bare gråt og gråt, sier Margret Annie Gudbergsdottir (59).

Hun kontakta NRK da hun skjønte at legen som hadde operert henne, var den som ble overført fra Flekkefjord etter mange feiloperasjoner.

I Kristiansand begynte han for ett år siden på den seks år lange spesialiseringen til ortoped, som såkalt LIS-lege.

Til tross for legens historikk, har han operert pasienter alene.

En av dem var Gudbergsdottir.

I sommer falt hun på badgulvet og brakk håndleddet. Et halvt år etter, kan hun ikke bevege fingrene, og armen er helt stiv fra skuldra og ned.

Smertene er uutholdelige. Mannen må hjelpe henne å kle på seg.

– Livet mitt er bare helt ødelagt. Og jeg er så sint.

Hjelpepleieren elsket å strikke, lage mat og kjøre bil. Nå kan hun ikke gjøre noen av delene.

– Jeg har begynt å kjøpe kjøkkenutstyr for en-armede. Jeg så et TV-innslag om strikking, og jeg bare gråt.

Hun har ikke fått noen beskjed fra sykehuset om at hun er feiloperert. Ikke før NRK ringer sykehuset og forteller om pasienten.

Legen er gjort kjent med innholdet i denne saken, men han ønsker ikke å gi noen kommentar.

Det er mannen, Jon Benediktsson, som må gjøre alt hjemme. Han må også hjelpe henne med å kle seg. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Mange feiloperasjoner

Legen var ikke den eneste som hadde feiloperert i Flekkefjord, men han var involvert i svært mange av tilsynssakene derfra.

Bare i løpet av de fire siste årene har legen vært involvert i sju tilsynssaker hvor konklusjonen har vært at loven er brutt.

I tre av sakene døde pasientene.

I elleve år lot ledelsen han operere på sykehuset i Flekkefjord uten å være ortoped. Etter at NRK for et års tid siden skrev om de skadde pasientene, ble legen overført til sykehuset i Kristiansand for å ta utdanningen til ortoped.

Sykehusdirektør Nina Mevold hevda det var trygge rammer i Kristiansand. Pasienter trengte ikke å være bekymra.

Tilsynssakene fra tida i Flekkefjord fortsetter å komme. NRK fortalte nylig at fylkeslegen nå har bedt Helsetilsynet granske legen, og ikke bare systemet ved sykehuset.

Fylkeslegen mener han ikke erkjenner noen feil. Han risikerer å miste lisensen.

Legen skulle aldri foretatt den kompliserte reoperasjonen. Han satte inn to stålplater og tolv skruer. Foto: Privat

Kunne ikke bevege fingrene

Gudbergsdottir ble operert av legen bare få måneder etter at han begynte den seks år lange spesialiseringen.

– Han sa til meg at det var et veldig stygt brudd, men at han var veldig god på dette. Han hadde gjort det mange ganger.

Legen opererte sammen med en overlege under den første operasjonen.

– Men dagen etter kom han inn og sa at det hadde blitt noe feil. Jeg gråt av smerter, og smertestillende virka ikke. Så måtte jeg opereres igjen, og jeg var knust.

Operasjonen dagen etter, utførte han alene. Dagen etter kom han inn på rommet og sa hun kunne reise hjem.

– Jeg sa at jeg kan ikke bevege fingrene. Han sa det kommer senere.

Per-Kåre Sandbakk/NRK

– Han fikk sjokk

Gudbergsdottir ble sendt hjem med smerter hun ikke klarer å beskrive, og som ingen smertestillende medisiner kunne lindre.

– Jeg husker nesten ingenting fra den sommeren.

Ukene gikk, men bevegelsen i fingrene kom aldri. Armen var helt stiv. Smertene var et helvete natt og dag.

Hun begynte hos fysioterapeut, men ingenting hjalp. Da hun kom til ny kontroll på sykehuset i midten av september, var det denne legen hun hadde time hos.

– Han fikk sjokk. Ansiktet hans bare datt ned. Kan du ikke bevege fingrene?

I journalen peker legen på fysioterapeuten og pasienten selv:

«Hun har begynt hos egen fysioterapeut, men dessverre med en stor pause siden fysioterapeuten gikk på ferie og pasienten ikke har trent ordentlig»

– Fysioterapeuten var på ei ukes ferie, og jeg trente hele tida, sier Gudbergsdottir.

Mente det var trygt

Sykehusdirektør Nina Mevold mente det ikke var grunn til å fjerne legen, selv da fylkeslegen ba om granskning.

Da NRK brakte saken 29. januar, svarte hun at legen kunne fortsette fordi en overlege avgjorde hva han skulle operere:

– Jeg er trygg på at denne legen gjør operasjoner som han er kompetent til. Det er alltid en overlege i bakvakt, uttalte hun.

Administrerende direktør ved Sørlandet sykehus, Nina Mevold. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Men det kom sterke reaksjoner, blant annet fra skadde pasienter. Dagen etter fortalte Mevold at han var tatt av alle operasjoner.

Hun begrunnet det med at det var «skapt en utrygghet i befolkningen», men mente det hadde vært et trygt opplegg rundt legen og hva han kunne utføre.

NRK har fått bekreftet at det er opp til den enkelte LIS-legen å involvere en overlege i operasjonen.

LIS-legen avgjør selv i stor grad om man er kompetent nok, forteller avdelingsleder Øystein Berg:

– Men underordnede leger må bli godkjent av overleger før de kan stå alene med en bestemt type operasjon.

Det er heller ikke alltid en ortopedisk overlege tilstede fysisk på sykehuset, sier han.

Avdelingsoverlege ved ortopedisk avdeling i Kristiansand, Øystein Berg, sier ingen visste at legen tok den kompliserte reoperasjonen. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Feiloperert

NRK kontaktet Sørlandet sykehus med historien til Gudbergsdottir mandag 3. februar. Morgenen etter får hun telefon fra overlegen som har vært fast veileder for legen som opererte.

– Han sa til meg at de har gått gjennom saken min, og at begge operasjonene er feil. Han ba meg søke pasientskadeerstatning og melde legen.

Gudbergsdottir blir bedt om å komme på sykehuset i Kristiansand samme dag. Der blir hun for første gang informert om at legen har feiloperert henne.

Nå vil de hjelpe henne å få ut de to stålplatene og de tolv skruene i hånda. Men hun vil ikke opereres i Kristiansand.

NRK har også snakket med overlegen som har vært veileder.

Margret Annie Gulbergsdottir og mannen Jon Benediktsson ble invitert til sykehuset etter at NRK tok kontakt om saken. Der fikk hun beskjed om at hun var feiloperert. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Legger seg flate

NRK kontakter på nytt avdelingsoverlege ved ortopedisk avdeling, Øystein Berg. Nå sier han at saken hennes er tidligere behandlet som en avvikssak på sykehuset.

– Men hvorfor har ikke pasienten da blitt informert om at hun var feiloperert?

– Jeg kan ikke svare på det. Men han skulle aldri gjort den reoperasjonen alene. Det må vi beklage. Det er ikke etter boka, og den må vi stå for.

– Har han vurdert selv hva han er kompetent til?

– I dette tilfellet har han gjort det. Det er ikke bra.

Berg hevder ingen har visst at legen utførte reoperasjonen alene.

– Du har ansvaret på avdelingen. Dette viser vel at det har vært for dårlig kontroll?

– I dette tilfellet må jeg si det. Men det var midt på sommeren.

– Regner du med at det kommer flere saker?

– Jeg vil i så fall ønske det velkommen. Det er mulig vi må gå gjennom alle sakene han har vært involvert i.

Legen ble overført fra Flekkefjord til Kristiansand. Han skulle begynne på den seks år lange spesialiseringen i ortopedi. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Sykehusdirektøren beklager

Sykehusdirektør Nina Mevold sier hun er lei for feiloperasjonen som har skjedd.

– Burde ikke dere visst at legen ikke skulle operert alene?

– Vi beklager overfor denne pasienten. Vi opplevde at vi hadde et trygt løp. Legen skal ikke ha pasientbehandling frem til saken er avgjort av Helsetilsynet.

– Men forrige uke mente du jo at det var trygt å la han fortsette å operere, og at grunnen for at han ble fjernet var at det var skapt en utrygghet i befolkningen. Mener du fremdeles det var trygt at denne legen opererte?

– Vi tok han ut samme dag. Vi må gjøre det i riktig rekkefølge.

– Skjønner du at feilopererte, som Gudbergsdottir, ikke stoler på sykehuset?

– Det er veldig leit at hun føler det. Vi skal gjennomgå operasjoner som er gjennomført av denne legen. Vi skal snu alle steiner.

– Føler du at du sitter trygt som direktør?

– Det tenker jeg at noen andre må svare på. Jeg kan love at vi jobber med kvalitetsforbedring, og vi vil gjennomgå sakene til denne legen.

Ufør

Det er et drøyt halvår siden operasjonen. Legen har selv stått for alle kontrollene Gudbergsdottir har hatt på sykehuset, bortsett fra den første.

– På siste kontroll 7. januar, sa han at det er ikke noe mer han kan gjøre for meg. Jeg kommer ikke til å bli bedre.

I journalen har han skrevet at det er godt forbedringspotensiale. Gudbergsdottir er langt nede etter å ha fått et liv i smerter og funksjonshemming.

Gudbergsdottir har meldt saken til fylkeslegen. Fastlegen er igang med å søke uføretrygd. Hun kan ikke lenger jobbe som hjelpepleier og BPA-assistent:

– Nå er det meg som må ha hjelp til alt, og det er så vanskelig å be om, sier hun.

Og gråter.