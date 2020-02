Skal granske legesaken - oppretter kontakttelefon for opererte

Under en pressekonferanse i dag ble det klart at alle operasjoner som legen har gjort alene det siste året på sykehuset i Kristiansand, skal granskes.

Disse pasientene vil bli tilbudt en undersøkelse og oppfølging fra en ortopedspesialist. Det opplyste sykehusdirektør Nina Mevold.

– Vi er i ferd med å skaffe oversikt over pasientene. Vi kommer til å ta kontakt med disse så snart som mulig, sier Mevold.

Direktøren opplyste også at det blir opprettet en kontakttelefon hvor pasienter, som frykter de er feiloperert, kan ringe.

Bekymra pasienter

I tillegg har sykehusdirektøren selv bedt Helse Sør-Øst om en «ekstern revisjon» av det som har foregått ved sykehuset i Kristiansand. Hun ønsker en nøytral gjennomgang, og vil ikke mistenkes for å bestille en rapport.

– Vi registrerer at det er pasienter som er bekymret. Da er det viktig for oss å ta det på alvorlig, sier Mevold.

Tidligere i dag måtte Nina Mevold forklare seg for Fylkeslegen om opplysninger som NRK har avdekket de siste dagene.

Den mannlige legen er i et såkalt LIS-program (lege i spesialisering) for å bli ortoped. Ifølge sykehusdirektøren har mannen gått ut over sine rammer og operert uten godkjenning fra overlege.

Se pressekonferansen til Sørlandet sykehus. Du trenger javascript for å se video. Se pressekonferansen til Sørlandet sykehus.

Lang historikk

Bare i løpet av de fire siste årene har legen vært involvert i sju tilsynssaker ved Sørlandet sykehus hvor man har konkludert med lovbrudd. I tre av sakene døde pasientene.

Det blir trolig opprettet flere tilsynssaker mot legen. Det opplyser Fylkeslegen til NRK. Flere pasienter har tatt kontakt med tilsynsmyndigheten om operasjoner hvor de frykter de er feiloperert.

I elleve år lot ledelsen han operere på sykehuset i Flekkefjord uten å være ortoped. Etter at NRK for et års tid siden skrev om de skadde pasientene, ble legen overført til sykehuset i Kristiansand for å ta utdanningen til ortoped.

Fylkeslegen mener han ikke erkjenner noen feil. Han risikerer å miste lisensen

Finn Åge Olsen fra Lyngdal er et av ofrene for legens mange feiloperasjoner. Han er lettet over at legen nå ikke lenger får lov til å operere. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Mente det var trygt

Sykehusdirektør Nina Mevold mente først at det ikke var grunn til å fjerne legen, selv da fylkeslegen ba om gransking. Da NRK brakte saken 29. januar, svarte hun at legen kunne fortsette fordi en overlege avgjorde hva han skulle operere:

– Jeg er trygg på at denne legen gjør operasjoner som han er kompetent til. Det er alltid en overlege i bakvakt, uttalte hun.

Men det kom sterke reaksjoner, blant annet fra skadde pasienter. Dagen etter fortalte Mevold at han var tatt av alle operasjoner.

Hun begrunnet det med at det var «skapt en utrygghet i befolkningen», men mente det hadde vært et trygt opplegg rundt legen og hva han kunne utføre.