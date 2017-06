Tar opp Tysfjord-overgrepene med Sanner

I tillegg deltar Fylkesmannen i Nordland og andre sentrale aktører i oppfølgingsarbeidet.

Initiativet til møte kom etter at sametingspresident Vibeke Larsen i mai sendte et åpent brev til regjeringen med en appell om at nasjonale myndigheter må engasjere seg.

Hun omtalte de mange overgrepssakene i den lille nordlandskommunen som en nasjonal tragedie.

Sametingspresident Vibeke Larsen (Šiella) sendte i forrige måned et åpent brev til regjeringen om Tysfjord-overgrepene. Foto: Sámediggi/Sametinget

– Jeg har selv blitt kontaktet av overgrepsofre som sier at kommunen ikke gir den hjelp de trenger. Omfanget av tragedien er blitt så stort at det ikke er realistisk å tro at en liten kommune vil kunne håndtere dette alene, skriver sametingspresidenten i brevet.

Politiet i Nordland etterforsker over 120 sedelighetssaker i Tysfjord. Totalt er over 80 personer mistenkt, blant dem én person som er siktet i elleve saker.

Alle de mistenkte bor i Tysfjord.

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) sier beskrivelsene vekker både forferdelse og dyp bekymring.

– Som storsamfunn har vi et ansvar for å bidra når et lokalsamfunn opplever en så alvorlig situasjon som dette. Dette er et lokalsamfunn som er rammet av en krise, og både folk og kommunen trenger bistand, sier Sanner.