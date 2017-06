– Tysfjord trenger en ny organisasjon for å håndtere overgrepssakene

Tysfjord-ordfører Tor Asgeir Johansen (Ap) er klar på hvilke tiltak Tysfjord trenger.

– Saken er såpass stor, at vi må få en egen organisasjon som kan håndtere saken på tvers av etatene, og som kan jobbe med dette kontinuerlig. Vi er en liten kommune, og har ikke bare med denne saken. Vi jobber også med budsjett og kommunestruktur, sier ordføreren.

I dag møter kommunalminister Jan Tore Sanner representanter fra Tysfjord og Hamarøy kommune, Fylkesmannen og andre sentrale aktører i Oslo, for å diskutere hvordan de alvorlige overgrepssakene skal følges opp.

– Urovekkende

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) forstår at myndighetene må bistå lokalsamfunnet mer i tiden framover.

– Det er urovekkende mange som er berørt. Det er åpenbart at lokalsamfunnet Tysfjord har vært rammet av en alvorlig situasjon gjennom svært mange år. Nå er vi i en situasjon hvor også storsamfunnet må hjelpe Tysfjord, sier han til NRK.

Det er ett år siden oppslaget i VG Helg hvor 11 kvinner og menn stod fram og fortalte om overgrep. Siden har flere våget å fortelle sin historie. Politiet etterforsker nå 120 saker, et tall som kan stige. I en kommune med under 2000 innbyggere påvirkes alle av et slikt omfang, om enn i ulik grad. Noen familier befinner seg i dyp krise, for andre fortsetter hverdagen tilnærmet som før.

– Tiltakene må være konkret

I mai ble det kjent at politiet i Nordland etterforsker 120 saker om seksuelle overgrep i Tysfjord. I etterkant har flere bedt storsamfunnet om å engasjere seg. Foto: Sander Andersen / NRK

Initiativet til møte kom etter at sametingspresident Vibeke Larsen i mai sendte et åpent brev til regjeringen med en appell om at nasjonale myndigheter må engasjere seg. Hun omtalte de mange overgrepssakene i den lille nordlandskommunen som en nasjonal tragedie.

Ministeren er tydelig på hva han håper kommer ut av dagens møte.

– Jeg ønsker at dette skal være et møte hvor vi får konkrete tiltak på bordet, slik at vi kan iverksette disse raskt, og slik bidra til gjenoppbyggingen av tilliten som er helt nødvendig å få til.

Tysfjord-ordføreren forteller om gode samtaler med Sanner, og setter pris på invitasjonen.

– Jeg er veldig glad for de henvender seg, og vil bistå oss. Saken har vokst i omfang det siste året, sier Tor Asgeir Johansen.