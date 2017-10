Sametingspresidenten: – Ikke demokratiet verdig

Det sier sametingspresident Vibeke Larsen som følger direktesendingene fra det som skjer i Barcelona søndag.

– Dette er ikke demokratiet verdig. Det hadde vært mer demokratisk å ta avstemningsresultatet med i dialogen og politikkutformingen mellom Catalonia og staten Spania, sier hun til NRK.

SKEMT: Sametingspresident Vibeke Larsen sier hun er skremt av de totalitære understrømningene i mange stater. Foto: Tanja Linnea Eriksen Norbye

Presidenten sier videre at det som skjer i Catalonia, viser hvor skjørt demokratiet er.

– Det viser også de totalitære understrømningene man ser i verden nå til dags. Alle disse totalitære understrømningene er kommet sterkere og sterkere de siste årene og skremmer meg, sier hun.

Larsen trekker også fram folkestemningen i Irak om kurdisk uavhengighet.

– Det førte til samme type reaksjon fra etablerte stater, men jeg hadde håp om at Spania skulle håndtere folkeavstemningen i Catalonia på anna vis, sier sametingspresidenten.

– Ikke overrasket

Lederen i Norske Samers Riksforbund (NSR), Beaska Niillas sier det som nå skjer i Catalonia, var forventet.

– Jeg er ikke overrasket. Dette er nok et eksempel på hvordan statlige myndigheter kan overkjøre og undertrykke minoriteter, sier han.

Han viser til at Catalonia er en autonom region i Spania.

– De har selvbestemmelse og skulle nå følge vanlig demokratiske prinsipper på en fredelig måte nemlig gjennom en folkeavstemning. Opptøyene og uroen vi ser nå må den spanske staten ta ansvaret for, sier han.

– Har kanskje gått for fort fram

Presidenten i Samerådet, Åsa Larsson Blind, sier det er sjokkerende å se voldsepisoder mellom innbyggere og politi i et demokrati i Europa.

Hun sier at det fra spanske myndigheters side er gjort klart at folkeavstemningen strider i mot grunnloven.

– Men mange katalanere ønsker selvstendighet og derfor kan man bare håpe på at det gjennom langsiktig dialog finner fram til en politisk løsning som fungerer. Det hadde kanskje vært bedre å ikke gå for fort fram med en folkeavstemning, men tatt dette med i en politisk dialog. Jeg håper virkelig at voldshendelsene opphører fordi vold aldri har gitt noe positivt. Jeg er bekymret over situasjonen, sier Larsson Blind til NRK.