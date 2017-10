– Akkurat nå er det rolig, men folk er nervøse

– Jeg er på et stemmelokale i bydelen Gràcia. Her er det rolig, og det går rykter om at det har vært slåsskamper mellom katalansk og spansk politi. Om det er tilfelle har jeg ikke fått verifisert, men det florerer med rykter, sier han på telefon til NRK.

Klokken ni i morges startet folkeavstemningen om løsrivelse fra Spania. Samtidig gikk store politistyrker inn for å hindre at katalanerne i å stemme.

– Folk er nervøse

– Her hvor jeg står har tusenvis av mennesker møtt opp for å stemme. Det er tykt av gamle og unge. Folk i rullestoler. Alle er veldig nervøse; mest for at de ikke skal få stemme. Det er folk med tårer i øynene fordi de har lyktes med å avgi stemme, forteller Ságat-journalisten.

Klokken 11.30 melder Stein Torger Svala om at enda flere mennesker har møtt opp ved stemmelokalet hvor han befinner seg.

– Med den folkemengden som er her, kan det bli farlig hvis det skjer noe her, sier han.

STORT OPPMØTE: Flere og flere mennesker har møtt opp for å stemme. Bildet er fra bydelen Gràcia i Barcelona hvor Ságat-journalist Stein Torger Svala befinner seg. Foto: Stein Torger Svala

Han forteller at de lokale politiet har vært innom de to stemmelokalene hvor han befinner seg.

– De ga uttrykk for at de skulle ta vare på folks sikkerhet, sier Svala.

Svala har også snakket med mange som frykter det nasjonale sikkerhetspoltiet Civil guardia.

– Mange er redd for disse. Det er ikke snakk om en «snill onkel politi» akkurat.

Selv om spanske myndigheter på forhånd hadde sagt at politiet ikke vil bruke vold, ble det skutt med gummikuler like før halv elleve. Bilder viser at politiet har brukt køller mot folk.

– Nå har også katalansk politi gått rolig gjennom folkemengden her hvor jeg er uten å gripe inn, forteller den samiske journalisten.

KATALANSK POLITI: Det lokale politiet i bydelen Gràcia går gjennom folkemengden. Foto: Stein Torger Svala

– Busslaster med folk fra ytre høyre

Stein Torger Svala forteller at det har kommet med busslaster med folk fra ytre høyre fra hele Spania.

– Disse slåss for Spanias enhet, og de er helt klar på at staten må stoppe folkeavstemningen. I tillegg kan de bidra til å provosere fram uroligheter, sier han.

Ságat-journalisten forteller at han alltid har vært opptatt av minoritetsfolk.

– Det som skjer i Catalonia nå er fortsettelsen av en lang undertrykkelseshistorie av minoritetsgrupper, forteller han.