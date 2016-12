Sametingspresidenten mener granskning av urett gjort mot samene er nødvendig

– En slik granskning vil få synliggjort at fornorskningen har vært sterk og at den sitter fortsatt i. Det vil kanskje også gi en forståelse av at vi har behov for å ta reelle grep både økonomisk og lovmessig, argumenterer sametingspresident Vibeke Larsen overfor NRK.

Statssekretær Anne Karin Olli (H) sa tidligere i dag at regjeringen er i tvil om det bør opprettes en granskingskommisjon for å se på skadene tidligere fornorskningspolitikk har ført til.

– Jeg er tvilende til forslaget om å oppnevne denne her statlige kommisjonen. Det må jeg si, sier Olli.

Gjennomgå historiske hendelser

Det er SV på Stortinget som foreslår å gjennomgå de historiske hendelsene, urett og overgrep som det samiske folket er utsatt for.

– Vi foreslår at det skal nedsettes en granskingskommisjon for å gjennomgå de historiske hendelser, urett og overgrep som det samiske folk er blitt utsatt for, sier Kirsti Bergstø (SV).

Statssekretæren er enig med Bergstø om at det trengs åpenhet rundt dette, men at regjeringen ikke vil ta stilling til SV sitt forslag.

– Det er gjort mye på det samepolitiske felt. Blant annet etter at samerettsutvalget kom med sin utredning, så har det ført til opprettelsen av Sametinget, Sameloven og en egen grunnlovsbestemmelse, påpeker Olli.

Sametingspresidenten har selv fått kjenne fornorskningen på kroppen, og hun vet derfor hvordan det føles.

– Vi er mange som har det akkurat sånn som jeg har det, som har mistet språket, men vi har ikke mistet kulturen og verdien av språket. For verdien av språket har jeg videreført til mine barn, men jeg kan ikke språket selv, forklarer Larsen.

Ville lære seg samisk

I desember 2012 ble Vibeke Larsen valgt som Aps presidentkandidat for sametingsvalget i 2013.

I den forbindelse gikk hun ut med løftet om at hun ville lære seg litt mer samisk.

– Jeg har unger som kan samisk. Det blir nok noen kurs på meg, men jeg blir ikke å stille opp på samisktalende debatter. Såpass samisktalende greier jeg ikke å bli, men at jeg skal forstå når folk prater til meg, lovte hun.

Várdobáiki samisk språksenter tok Arbeiderpartiets presidentkandidat på ordet og var raskt ute med å tilby gratis språkkurs til Vibeke Larsen.

Nå tre år etter er Vibeke Larsen nesten like blank i samisk som hun alltid har vært.

– Jeg har aldri vært særlig god i språk. Derfor ble det altfor vanskelig å lære meg samisk godt nok til å kunne ha særlig nytte av det, forklarer Larsen.