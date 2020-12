Koronasmittet politiker: – Bli hjemme, redd liv

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Bli hjemme, redd liv! Vi trenger alles dugnad nu!

Det skriver sametingspolitiker Lars Filip Paulsen (H) tirsdag kveld i en følelsesladd Facebook-innlegg.

– Mange i storfamilien er koronasmitta nu, deriblant mor, far, søsken og onkelbarn og jeg, skriver han videre.

Onsdag informerte Hamarøy kommune (Hábmera suohkan) om 11 nye koronasmittetilfeller i kommunen. Nå er viruset blitt smittet totalt til 18 personer i kommunen, som har omtrent 2700 innbyggere.

Store muskelsmerter

– Mange lurer på symptomer. De varierer på oss alle. Fra nesten ingen symptomer til sengeliggende, skriver Paulsen.

På Facebook-innlegget sammenligner han koronaviruset med vanlig influensa.

– For egen del begynte det med hodepine, ømme muskler og irritert hals for to dager siden. Har siden hatt konstant hodepine, tette luftveier, frysninger, slapphet og vondt i alle muskler, skriver han.

Ifølge ham har viruset nesten identiske symptomer, men det er en forskjell.

– I grunn som en vanlig influensa, bare at muskelsmertene har vært store. Særlig nattetid, skriver han videre.

NRK har vært i kontakt med Paulsen, som ikke kunne stille opp for et intervju på daværende tidspunkt.

Smitteutbruddet i Hamarøy Julaften opplyser kommunen om det første smittetilfellet av koronaviruset, via nettsidene deres.

1. juledag blir legevakta stengt etter at koronasmitte ble oppdaget ved kontoret. En ansatt hadde fått påvist smitte.

Søndag øker smitten ytterligere da fem personer får positive testresultater. De fem settes i isolasjon og kommunen setter i gang med smittesporing.

Denne onsdagen meldes det om 11 nye tilfeller i kommunen. De er nærkontakter av tidligere kjente smittetilfeller, og sitter allerede i karantene. Nå er det totalt 18 bekreftede tilfeller av covid-19 i kommunen.

Krisemøter etter smitteutbruddet

Ordføreren i Hamarøy kommune, Britt Kristoffersen, holder krisemøter onsdag morgen etter smitteutbruddet.

KRISEMØTER: Ordfører Britt Kristoffersen i Hamarøy kommune jobber på spreng for å få oversikt over korona smitteutbruddet. Foto: Sander Andersen

– Vi hadde forventet at det ville komme flere smittetilfeller med det store antallet nærkontakter som var satt i karantene, sier ordfører Britt Kristoffersen i en pressemelding.

Kommuneledelsen jobber på spreng med å få full oversikt over koronautbruddet.

– Vi har god oversikt allerede og styrker nå smittesporingsteamet, for å få kartlagt alle nye nærkontakter og satt disse i karantene, sier hun.

Samtidig varsler Hamarøy-ordføreren om nye smitteverntiltak onsdag 30. desember:

Hold deg hjemme

Begrens antall nærkontakter

Vær årvåken på symptomer – gå i karantene, test deg på lav indikasjon.

Skoleelever smittet

Ifølge Avisa Nordland er det påvist smitte på Knut Hamsun videregående skole, hvor nesten alle elever har fått beskjed om å teste seg.

Innbygger i Hamarøy, Magda Knutsen, syns hele koronasituasjonen er surrealistisk.

– Det er klart vi er jo redde. Da jeg fikk høre det, så fikk jeg jo litt lettere panikk. Vi har jo en ganske stor familie, som igjen har unger som har vært sammen med dem som har fått påvist korona, sier hun til NRK.

Hun har testet seg selv og er glad for at testen var negativ.

SURREALISTISK: Magda Knutsen bruker munnbind for første gang. Hun forventet ikke koronasituasjonen som nå har oppstått i Drag i Hamarøy kommune. Foto: Elena Paulsen / NRK

– Vi får vel prøve å bare gjøre det beste vi kan. Følge de smittevernreglene som er og holde oss unna store sammenkomster, sier hun.

Håper det verste er over

Sametingspolitiker Paulsen oppfordrer nå alle til å følge smitteverntiltakene.

– Men viktigst av alt, ta en for laget nu! La oss stoppe smitten inntil vi har en vaksine på plass for de mest utsatte av oss ❤️❤️❤️, skriver han.