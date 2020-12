Legevakta satt ut av spill etter koronasmitte: – Skummelt i en så liten kommune

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

1. juledag ble legevakta i Hamarøy kommune i Nordland stengt etter at koronasmitte ble oppdaget ved kontoret.

En ansatt hadde fått påvist smitte.

Alle som hadde vært innom legekontoret etter 14. desember ble derfor bedt om å ta kontakt for å bli testet.

– Det er en alvorlig situasjon, sa ordføreren til an.no etter at de først omtalte saken i går kveld.

Lange køer

Helsepersonell på teststasjonen i Hamarøy. Foto: Frode Jenssen

Folk i Hamarøy NRK har vært i kontakt med sier at det har vært lang ventetid på test-telefonen, og kø for å få tatt koronatesten. Men er imponert over hvor fort de har fått stablet et test-apparat på beina.

– Hamarøy er en liten kommune. Vi har vært heldig og vært skånet for smitte frem til nå. Det er skummelt at det kommer fra legekontoret. Spesielt med tanke på at det er mange eldre og trolig personer i risikogruppen, forteller en person NRK har snakket med.

Prøvesvar i morgen

Det er ventet at svarene på de mange testene som er gjort av nærkontakter trolig kommer i morgen, søndag.

– Vi krysser alt vi har for at vi får negative svar, men vi er også forberedt på at noen kan være positive, opplyser ordfører Britt Kristoffersen i en pressemelding.

To smittetilfeller

Hamarøy har opplevd to smittetilfeller i jula. I tillegg til den ene på legekontoret, ble det varslet ett tilfelle julaften.

– Disse to henger ikke sammen, og vi mener nå å ha god kontroll på smittesporingen etter begge tilfellene, sier Kristoffersen. Den som ble smittet julaften er isolert og alle nærkontakter er i karantene, og de følges opp. Det er 15 nærkontakter derav ni befinner seg i Hamarøy.

– Begynner å få kontroll

Det er til sammen 21 nærkontakter etter smittetilfellet ved legekontoret og også alle disse er nå i karantene.

– I begge tilfeller har de som er smittet gjort alt etter de regler som gjelder. Det betyr at de gikk i karantene og senere i isolasjon, sier Kristoffersen.

Hamarøy kommune mener de er i ferd med å få god kontroll på situasjonen.

– Vi har akkurat avsluttet møte i kriseledelsen, og rapportene som kommer inn forteller at det jobbes godt på alle plan, sier ordfører Britt Kristoffersen i Hamarøy kommune.

Både FHI, Bodø kommune og Steigen kommune er koblet inn for å hjelpe.

Legevakt i nabokommunen

Innbyggerne bes oppsøke legevakt i nabokommunen Steigen ved behov for fysisk legetilsyn inntil videre.

– Ved fysisk oppmøte må man dra til Steigentunet i Leinesfjord. Det jobbes med å finne løsninger for dette, skriver kommunen videre.

Hamarøy legekontor ble stengt etter at det ble oppdaget koronasmitte hos en ansatt. Foto: Svetlana Gracheva / Hamarøy kommune

Det betyr en ekstra reisetid på om lag halvannen time.

Dette er det andre smittetilfellet av covid-19 som er registrert i Hamarøy.