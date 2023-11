Forsker: Å droppe koronatesten kan koste deg dyrt

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Lege og forsker Arne Søraas, leder for den største norske koronastudien, mener det er viktig å teste seg for korona til tross for myndighetenes anbefalinger.

Host og hark.

Snørr og gørr.

Teste seg? Eller droppe det?

Myndighetene sier du ikke trenger det.

Det får lederen i den største norske koronastudien til å reagere.

TEST DEG: Lege og forsker Arne Søraas mener det absolutt finnes gode grunner for å teste seg for korona. Foto: Torstein Bøe / NRK

– Ikke å teste seg medfører at vi ikke oppdager korona. Det medfører en del negative konsekvenser, dessverre, sier forsker Arne Søraas.

Legen leder Koronastudien.

Han mener det finnes mange viktige argumenter for å teste seg, samt ta korona mer på alvor.

Kan koste deg dyrt

Tidligere i november omtalte NRK at det fortsatt selges drøssevis med tester.

Det på tross av myndighetenes anbefaling.

Søraas i Koronastudien mener det er problematisk at myndighetene så klart og tydelig gir en anbefaling om å ikke teste seg.

– Korona er fremdeles en ganske alvorlig sykdom. Jeg synes det er uheldig at det offisielle rådet er at man ikke skal teste seg, sier han til NRK.

Arne Søraas sier deres datagrunnlag viser at korona er mer farlig enn influensa- og forkjølelsessykdommer. Foto: Halldor Asvall / NRK

– Hvis du får korona, og i ettertid får long covid, vil du gjerne ha bildet av den testen, sier Søraas og legger til:

– Hvis ikke er det ingen som kan dokumentere at du har hatt korona. Da stiller du svakt hvis du skal kreve erstatning.

I desember 2021 var det vanskelig å oppdrive hurtigtester. Like vanskelig er det ikke nå. Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

Forskeren utdyper hva han legger i det:

– Blir du eksempelvis smittet på jobb som lege, sykepleier eller som lærer så vil det innebære juridiske rettigheter hvis du får langvarige problemer. . Det blir mye vanskeligere om du ikke kan dokumentere sykdommen.

Han legger til:

– Det er mye forskning på behandling for long-covid også, men hvis du ikke engang vet at det var covid så er det ikke så lett for legen å behandle long-covid i ettertid.

Viktig for andre i samfunnet

Legen drar også frem det han mener er et minst like viktig argument for å teste seg.

Andre mennesker i befolkningen.

– Den viktigste grunnen er å stoppe smitten. Med korona bør du ta helt andre forholdsregler sammenlignet med andre sykdommer som influensa og forkjølelse.

Han understreker at de gjennom egne tall, og tall fra utlandet, kan slå fast at korona fortsatt er en langt mer alvorlig sykdom enn de andre luftveisinfeksjonene.

Skal, skal ikke? Søraas mener det er liten tvil om hva du bør gjøre. Foto: Mathias Kartveit Mikalsen / NRK

– Som forsker er det min oppgave å produsere kunnskap så folk kan få gode og kunnskapsbaserte råd. Som leder av Koronastudien.no, der vi følger 150.000 nordmenn gjennom pandemien, har vi både egne tall og internasjonale tall som viser at covid har et mye mer alvorlig etterforløp enn andre luftveisinfeksjoner.

I tillegg er det også farligere akutt sier han.

– Denne kunnskapen har gjort at mange land nå gir gode råd til sine befolkninger og jeg håper å kunne bidra til at også norske myndigheter gir mer kunnskapsbaserte råd enn i dag.

Han forklarer at de blant annet ser at store bølger korona vises i overdødelighet av blant annet hjerte- og karsykdommer i månedene og årene etterpå.

– Det er mange grunner til at korona er noe helt annet enn influensa og forkjølelsessykdom. Å behandle den likt er veldig uheldig.

– Får være opp til den enkelte

FHI skriver følgende om testing:

«Det er ikke lenger en generell anbefaling til befolkningen om testing for korona.»

Videre skriver FHI: Ekspander/minimer faktaboks Dersom du er syk og oppsøker lege med luftveissymptomer, vil legen din vurdere hvilke virus/bakterier det kan være aktuelt å teste for basert på dine symptomer og din helsetilstand. Siden en rekke virus og bakterier kan forårsake luftveissymptomer, og det er ønskelig å begrense spredningen av disse, anbefaler vi at du følger smittevernrådene uavhengig av eventuelle testsvar. Det er uansett anbefalt å unngå unødvendig kontakt med personer som er i risikogruppen for alvorlige luftveisinfeksjoner, og å holde seg hjemme hvis du er syk. Noen personer er ekstra utsatt for alvorlig sykdom som følge av luftveisinfeksjoner. For disse, kan det være lurt å ta en koronatest, og eventuelt starte legemiddelbehandling i samråd med lege. Personer i enkelte risikogrupper anbefales fortsatt korona selvtest Det finnes nå effektive legemidler som kan redusere risikoen for alvorlig koronasykdom, men effekten er avhengig av at behandlingen starter tidlig etter symptomstart. Personer som har en høyere risiko for alvorlige konsekvenser av luftveisinfeksjoner, bør derfor vurdere å ta en koronatest ved symptomer. Se Helsedirektoratets nettsider for mer informasjon og veiledning om aktuelle risikogrupper og legemiddelbehandling. Dersom du tilhører aktuell risikogruppe: Hvis du får symptomer, bør du ta en koronatest hjemme. En positiv test betyr at du bør kontakte lege.

Ved negative resultater, men vedvarende symptomer, gjenta selvtesten daglig i opptil fire dager. Kontakt lege hvis du tester positivt eller symptomene forverrer seg. Videre tiltak ved positiv test: Dersom du har økt risiko for alvorlig sykdom og positiv selvtest, vil legen gjøre en helhetsvurdering basert på din alder, tid siden forrige vaksinedose, samt øvrige risikofaktorer for å avgjøre om det er aktuelt å behandle med legemidler som Paxlovid. Diagnosen bør bekreftes med PCR-test tatt i helsetjenesten.

NRK har forelagt kritikken fra Arne Søraas til FHI.

Avdelingsdirektør Are Berg svarer NRK i en e-post at det viktige er at folk forholder seg til rådene som gjelder luftveisinfeksjoner generelt:

Hold deg hjemme hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer og føler deg syk.

Are Berg i FHI sier det er de samme tiltakene for alle luftveisinfeksjoner: – Ergo er hensikten med testing ikke så stor – for de fleste. Foto: Folkehelseinstituttet

– Det er ikke riktig slik Søraas sier, at vi anbefaler å ikke teste seg. Det får være opp til den enkelte, skriver Berg.

Videre påpeker han at faren med stort fokus på testing av korona kan føre til at det generelle rådet ikke når ut bredt nok.

– Vi kan risikere at mange med luftveissymptomer og sykdomsfølelse går ut og smitter andre ved negativ test. Influensa er også en luftveissykdom som gjør mange syke, fører til mange dødsfall og sykehusinnleggelser.

I tillegg understreker Berg at det andre viktige rådet er at de som er 65 år og eldre, eller tilhører en risikogruppe, bør vaksinere seg.

Vaksinering er fortsatt anbefalt til flere. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

– Vi har et tydelig råd om å teste seg for korona hvis du er i risikogruppen for mer alvorlig forløp. Da særlig de eldre, siden disse kan redusere risiko for alvorlig sykdom ved å oppsøke lege og vurdere om det er grunn for å starte med tablettbehandling.