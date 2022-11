– Jeg hadde ikke sett for meg at det kom til å skje, men jeg synes det er fint, sier Oline.

14-åringen går i 9. klasse på Jordal skole, men vi møter henne i skolegården på Oslo samiske skole på Nedre Bekkelaget, noen minutters kjøring fra Oslo S.

Utenfor skolen heises det samiske flagget for å markere en av de samiske flaggdagene.

SAMISK FLAGGDAG: 9. november er dagen for opprettelsen av Sameparlamentet i Finland (1973). Det er en av 12 samiske flaggdager. Foto: Mette Ballovara / NRK

Oline er stolt av flagget.

– Jeg synes det er veldig fint, og det er veldig bra lagd. Det representerer mange bra ting, sier hun, mens hun kikker opp for å se om vindkastet får flagget til å røre på seg.

Kommunen har kjøpt samiske flagg for å minne Osloskolene om ansvaret for opplæring om samisk innhold.

TRE SPRÅK: Ved inngangsdøren til Oslo samiske skole er det skiltet på tre samiske språk. Foto: Mette Ballovara / NRK

Visste ikke om tilbudet

Oline har samiske røtter fra Sør-Varanger i Øst-Finnmark.

Selv om hun snart er ferdig med grunnskolen, har hun kun hatt samisk i litt over ett år. Det ble slik fordi familien ikke visste om mulighetene til å få samisk i Oslo.

– Nå når alle skoler får samiske flagg, og får beskjed om at de skal informere nye elever, tror jeg at flere vil velge samisk i Oslo, sier Oline.

I årevis har samiske foreldre i Oslo etterlyst bedre organisering av samiskundervisningen. Nå har kommunen laget en egen plan for hvordan tilbudet i samisk skal bli bedre og mer synlig.

100 HÅNDFLAGG: Direktør i Utdanningsetaten i Oslo kommune, Marte Gerhardsen, har også 100 håndflagg som skoler i Oslo kan låne. Foto: Mette Ballovara / NRK

– Mange blir stolte

Den nye samiske skolen på Nedre Bekkelaget ble offisielt åpnet i september.

Skoledirektør i Oslo kommune, Marte Gerhardsen, er stolt av skolen.

– Oslo samiske skole er blitt veldig fin. Det er bra for å styrke samisk opplæringen i Oslo. Vi ønsker også å bruke den som læringsarena for andre skoler, sier hun.

Og arbeidet med å øke kunnskap om det samiske har så vidt begynt.

– Vi har et oppdrag i at alle våre 90 000 elever i Osloskolen skal kjenne til samisk kultur, ha forståelse og også vekke mer interesse. Da er flagg et av mange virkemidler, sier Gerhardsen.

NRK forklarer Hvorfor heter det samenes nasjonaldag? Bla videre Samekonferansen i Åre vedtok nasjonaldagen i 1992. Dagen ble feiret for første gang i 1993. Nasjonaldagen kom som følge av lang historie med politisk strid og samisk rettighetskamp. Heter det ikke samefolkets dag? Både "samenes nasjonaldag og "samefolkets dag" finnes i norske lovverk og i det offentlige. Da 6.februar ble vedtatt som nasjonaldag ble det nordsamiske ordet "álbmotbeaivi" brukt. Ordet sámi betyr samisk, álbmot betyr folk og beaivi betyr dag. Kilde: sametinget.no Begrepet nasjon har flere betydninger; 1. en gruppe mennesker med felles sosial og kulturell identitet 2. en statsdannelse eller en stat som omfatter en gruppe med felles identitet Kilde: snl.no Ett folk i flere land I Norge bor det flere folk. Samenes nasjonaldag er felles for ett folk i flere land. Sammenlignet med Norges nasjonaldag, som er en nasjonaldag for en stat. Samekonferansen som endret alt Konferansen i 1992 la til grunn at samene er et folk på kryss av landegrenser og at bruken av nasjonsbegrepet ikke bare betyr en egen stat. Forrige kort Neste kort

336 000 kroner på flagg

Kommunen ba alle skoler om å gi beskjed dersom de ikke hadde samisk flagg. Over 90 skoler har nå fått samisk flagg til flaggstang eller balkong.

Prislappen ble på 336 000 kroner.

– Det er klart det koster litt, men det er viktig. Tenk deg alle elevene som ser at det flagges. Mange blir stolte, og mange blir nysgjerrige, sier Gerhardsen.

FLAGGER SELV: Kommunen har også noen større flagg som skoler kan låne. Marte Gerhardsen skal også flagge hjemme på 6. februar. – Det gleder jeg meg til, sier hun. Foto: Mette Ballovara / NRK

Flagget kan også gjøre andre elever mer nysgjerrig på det samiske.

– Det er viktig for alle andre også å se at dette er en del av Norge. Dette er en del av vår kultur, vår historie, som alle skal vite noe om, sier hun.

Noen vil kanskje synes det er litt råflott å bruke så mye penger på flagg?

– Nei, det tror jeg ikke. Kanskje noen. Jeg tenker at det er det ikke. Det er utrolig viktig at alle som går på skolene våre, som har samisk bakgrunn, kjenner at det blir anerkjent på en positiv måte, sier hun.

– Ble litt sjokkert

Femteklassingen Ravna (10) kommer smilende inn på biblioteket, der vi møter henne på Hasle skole. Det er den skolen i Oslo som i år har flest samiske elever. Ravna er en av dem.

STOLT: Ravna gleder seg stort til å feire samenes nasjonaldag neste år. – Jeg er jo veldig stolt, stolt av å være same, sier hun. Foto: Mette Ballovara / NRK

Skolen har nå også et flunkende nytt samisk flagg.

– Jeg tror det blir skikkelig fint, at det samiske står litt mer frem. Det er veldig mange som egentlig ikke vet så veldig mye om det, sier hun.

At så mange skoler i Oslo skal flagge med samisk flagg, var en stor overraskelse.

– Først så ble jeg jo litt sjokkert over det selv. Jeg visste ikke at de skulle gjøre det, men jeg synes det er veldig fint at de skal flagge, sier hun.

HASLE SKOLE: Assisterende rektor ved Hasle skole, Heidi Byom Nilssen og Ravna (10) gleder seg over at skolen har fått samisk flagg. Foto: Mette Ballovara / NRK

Gyllen anledning

Assisterende rektor ved Hasle skole, Heidi Byom Nilssen, tror skolenes bevissthet rundt samisk innhold øker.

– Det er et ansvar Osloskolene har med dette løftet nå. Alle skoler har i hvert fall en gyllen anledning til å løfte frem den samiske kulturen, sier hun.

De samiske flaggene er midt i blinken i dette arbeidet, mener hun.

Sveip for å se bilder fra Oslo samiske skole:

Utsmykning av Oslo samiske skole ved kunstneren Britta Marakatt-Labba. Skolen er en del av Nedre Bekkelaget skole. Offisiell åpning av Oslo samiske skole og kunsten var 22.09.2022. Foto: Mette Ballovara / NRK Skulptur laget av Margrethe Pettersen. Dette er også en del av utsmykningen av Oslo samiske skole. Her ser man også deler av veggmaleriet som er laget av Britta Marakatt-Labba. Foto: Mette Ballovara / NRK Det samiske flagget heises utenfor Oslo samiske skole/Nedre Bekkelaget skole. Ledergruppen ved skolen har bestemt at de skal flagge på alle samiske flaggdager. Det er i alt 12 samiske flaggdager. Foto: Mette Ballovara / NRK Yngvild Føyn Odden er avdelingsleder på Oslo samiske skole. Hun mener at Osloskolene nå er mer bevisst samiske elevers rettigheter til opplæring i samisk. Sameflagget er også en viktig markør for samisk innhold i skolene, mener hun. Foto: Mette Ballovara / NRK Veggmaleri av Britta Marakatt-Labba. – Utsmykningen av Oslo samiske skole knytter seg til samisk kultur, tradisjon og identitet på ulik vis, sa Yngvild Føyn Odden da Oslo samiske skole ble åpnet september 2022. Foto: Mette Ballovara / NRK Skilting på tre samiske språk ved inngangsdøra til Oslo samiske skole på Nedre Bekkelaget. Sørsamisk, lulesamisk og nordsamisk: Osloven Saemien Skuvle / Oslo Sáme Skåvllå / Oslo Sámi Skuvla. Skolen har om lag 50 elever dette skoleåret. Foto: Mette Ballovara / NRK Veggmaleriet har kunstneren Britta Marakatt-Labba kalt «Stjernehimmel». Hun er en svensk samisk tekstilkunstner, maler og grafiker. Foto: Mette Ballovara / NRK Kubbekunst laget av Margrethe Pettersen møter de samiske elevene ved inngangsdøra på Oslo samiske skole. Pettersen er samtidskunstner og er født i Tromsø. Foto: Mette Ballovara / NRK

Favorittfag

Jevnlig rapporteres det om at det i Norge fortsatt er stor mangel på kunnskap om samer og samisk kultur.

Oline håper noe av dette rettes opp når så mange skoler i Oslo har fått samisk flagg.

– Jeg tror virkelig det hjelper. Veldig mange flere folk vil stille spørsmål og lure på hva som skjer, sier Oline.

Praten ved flaggstanga er over og Oline setter kursen mot klasserommet på Oslo samiske skole. Dette vil hun ikke gå glipp av.

Samisk er nemlig favorittfaget hennes.

NEDRE BEKKELAGET: Det samiske flagget vaier utenfor Oslo samiske skole på Nedre Bekkelaget. Foto: Mette Ballovara / NRK