Nordsamisk får sin egen «Google Translate»

Oversetteren har eksistert siden 2010, men først nå lanserer UiT Norges arktiske universitet i Tromsø dette oversettingsprogrammet.

Det er Giellatekno ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø lanserer et program for automatisk oversetting fra nordsamisk til norsk. Forsker og lingvist ved giellatekno, Lene Antonsen, forteller at dette maskinoversettingsprogrammet nå er klar til bruk for hvem som helst – helt gratis.

Forsker og lingvist ved giellatekno, Lene Antonsen forteller at det nå er fullt mulig å få oversatt nordsamiske tekster til nors på internett. Foto: STIG BRONDBO

Maskinoversetteren finnes på internett

Det enkleste er om teksten som skal oversettes finnes på internett. Nå er det for eksempel mulig å få den nordsamiske avisa Ávvir oversatt til norsk, eller NRK Sápmis nordsamiske tekster.

Det er også mulig å laste inn nordsamiske tekster for deretter å få tekstene oversatt til norsk.

– Kan bli morsomt

Antonsen sier at oversettelsen kan bli litt morsom, fordi han og hun kan ofte bli feil. Dessuten er det vanskelig med bestemt og ubestemt form, eller det å få ordstillinga riktig, men oversettelsen er fullt forståelig.

Systemet kjenner igjen ca. 97 prosent av ordene i nordsamisk tekst, men vil gi dårligere resultat hvis teksten inneholder mange skrivefeil, eller hvis teksten er skrevet uten nordsamisk tastatur.

Maskinoversetteren oversetter bare fra nordsamisk til norsk, og dette er et valg som «Giellatekno» har gjort for å sikre at dette ikke blir misbrukt.