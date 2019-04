– Til dere som skriver meldinger til meg og kaller meg rasist, antisemitt (jødehater) og utrykker at dere er skuffa over meg; jeg står for min støtte til dette oppropet, både den svenske nylig og den internasjonale som jeg skrev under på i fjor.

Det skriver Mari Boine på sin Facebook-profil. Hun opplyser til NRK at hun har mottatt mange ganske krasse meldinger via sosiale medier etter at det ble kjent at hun støtter et opprop om boikott av Eurovision Song Contest i Tel Aviv.

– Jeg stiller meg solidarisk med palestinske kunstnere og kulturabeidere som har oppfordret til boikott, skriver hun.

Boine vil ikke stille opp til debatt om dette temaet, men hun tillater at NRK siterer det hun skriver på Facebook.

– Uetisk av KEiiNO å delta

Palestinakomiteen har nylig gått ut med at de mener KEiiNO bør boikotte finalen i Israel.

De støtter palestinernes syn om at det blir feil å holde verdens største musikkshow i et land som stadig bryter menneskerettighetene.

– 5 millioner palestinere er blitt drevet på flukt etter at Israel ble opprettet. Palestinere på Vestbredden og Gaza lever under en ekstremt brutal militær okkupasjon, der de ikke har kontroll over sine egne liv, opplyser leder Kathrine Jensen i Palestinakomiteen.

Flere artister skrev i september i fjor under på et opprop om boikott, blant annet Mari Boine, Bugge Wesseltoft, Nils Petter Molvær, Marthe Valle og Aslak Heika Hætta Bjørn.

– Det er stor forskjell på å ha fordommer mot jøder, og å kritisere Israels handlinger gjennom ikke å ville være med i denne sangkonkurransen, uttaler Mari Boine.

– Blander ikke underholdning og politikk

Låtskriver og joiker i KEiiNO, Fred Buljo, mener det blir feil å blande kortene.

– Vi deltar i en musikkonkuranse, som tilfeldigvis holdes i Israel. Jeg reiser dit for å underholde og for å vise samisk kultur for et publikum på 200 millioner. Jeg blander ikke politikk inn i dette, forklarer Buljo.

Buljo mener det er greit å delta i ESC 2019.

– Menneskerettigheter er viktig, men det er også viktig å vise samisk kultur til resten av verden. Jeg vil kunne påvirke mer hvis vi vinner Eurovision Song Contest. Hvis vi sier fra oss plassen, så vil noen andre overta, hevder Buljo.

I Israels ambassade i Oslo er de enige med Fred Buljo vurderingen av denne saken.

– Det er helt riktig som Fred Buljo sier. Dette dreier seg ikke om politikk, men om underholdning. Eurovision Song Conest er den største feiringen i verden av musikk og inkludering. I Norge kalles dette for en folkefest, sier ambassaderåd Dan Poraz.