– Vi hørte et alarmsignal, men følte oss trygge

KEiiNO var i Tel Aviv for å spille inn et innslag til finalesendingen, det såkalte postkortet, til Eurovision den 18.mai, da byen ble angrepet av to raketter fra Gazastripen i mars.

– Vi hørte et alarmsignal, men merket ikke noe mer enn det. Vi føler at sikkerheten blir ivaretatt for oss artister, og for de som bor i Tel Aviv, sier Fred Buljo i KEiiNO.

Tom Hugo, Alexandra Rotan og Fred Buljo i KEiiNO. Foto: FOTO: Alice Asplund

Han sier at livet i byen gikk sin gang, og at det virket som at folk var vant til en slik situasjon.

Fred Buljo sier de ble godt ivaretatt under rakettangrepet i Tel Aviv. Bildet er tatt i forbindelse med innspillingen av videoen. Foto: FOTO: Alice Asplund

– Vanskelig å unngå politikk

Eurovision Song Contest, ESC, er ikke politisk. De norske artistene mener likevel det ikke er til å unngå at det blir politisk å synge i Tel Aviv, enten de vil det eller ikke.

– Jeg tror det er vanskelig å unngå politikk i dag, det kommer politiske vinklinger uansett hva man gjør, men ESC er en sangkonkurranse. Det ble startet som et fredsarrangement, og det står det fast ved, sier KEiiNO-medlem Alexandra Rotan.

Hun setter stor pris på å får være en del av arrangementet.

– Jeg er så fascinert over at man kan være seg selv i ESC: Mann eller kvinne. Eller begge deler. Man kommer dit og gir noe av seg selv til hele Europa. Det er en ære å få være en del av det.

Ny video

Torsdag dag lanserer KEiiNO videoen til sitt Eurovision-bidrag «Spirit In The Sky», som representerer Norge i sangkonkurransen.

– Jeg tror videoen har mye å si for hvordan Europa vil se på vårt bidrag, fordi alt av «bettinger» har skjedd ut fra vår opptreden i Oslo Spektrum, fortsetter Rotan.

Alexandra Rotan får hjelp av en av de mange som var i sving på opptaksdagen til videoen. Foto: FOTO: Alice Asplund

Videoen begynner med bilder av det som skal forstille arktisk is og frost, og artistene ble kalde under innspillingen. Opptakene ble gjort på én dag, fordi det var det de som nystartet band hadde råd til. 50 personer var i sving, og bandet hadde en klar tanke om hva de ønsker å få frem.

– Vi vil formidle at Norge er mangfoldig, og at vi er inspirert av historiske kamper for å få være den du er, sier Buljo.