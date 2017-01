Liet International arrangeres i Kautokeino

Liet International 2017 vil være en del av Samisk Påskefestival og vil finne sted den 13. april 2017 i Kautokeino i Finnmark.

Festivalen inneholder ellers blant annet den samiske sangkonkurransen Sámi Grand Prix, som går av stabelen 15. april.

Både Samisk musikkfestival som arrangør av Sámi Grand Prix og styret i stiftelsen Liet

International, er svært fornøyd med muligheten av at Liet International blir del av en større scene, og ser frem til arrangementet, skriver Samisk musikkfestival i Kautokeino i en pressemelding.

Påmedlingsfrist 30. januar

«Call for songs», utlysning av nye sanger for Liet International 2017 er nå offisielt åpnet.

Inntil mandag 30. januar 2017 kan musikere fra hele Europa, som synger på et regions- eller minoritetsspråk, søke om deltakelse i Liet International 2017.

Både vinneren av Liet 2016 og vinneren av Sámi Grand Prix 2016 har allerede kvalifisert seg til Liet International 2017, åtte andre velges etter at de sender inn sin musikk.

Fjorårets vinner av Sámi Grand Prix, Ella Marie Hætta Isaksen, er en av de forhåbdskvalifiserte til årets Liet International i Kautokeino. Foto: Dragan Cubrilo / NRK

Sangfestivalen for regionale og minoritetsspråk, Liet International, er et frisisk (nord i Nederland) initiativ og ble arrangert for første gang i hovedstaden i Friesland, Ljouwert/Leeuwarden i 2002.

Siden 2006 har festivalen reist rundt i Europa og siden 2008 under beskyttelse av Europarådet. Liet International tiltrekker hvert år stor mediaoppmerksomhet fra BBC til Al Jazeera, og har vokst til en av de største begivenhetene for fremme av minoritetsspråk.

Dårlig økonomi

I 2014 fant den siste utgaven av Liet International sted i Oldenburg nord i Tyskland.

I oktober 2015 gikk organisasjonen bak Liet International ut med at på grunn av dårlig økonomi ble det ikke noen konkurranse det året. Konkurransen skulle heretter arrangeres annet hvert år.

Styret i Samisk musikkfestival i Kautokeino sa i fjor vinter ja til Liet Internationals forespørsel om å påta seg oppgaven å arrangere neste utgave av sangkonkurransen for europeiske minoritetsspråk.

Sametinget bidrar med størst andel av økonomisk støtte for arrangementet.