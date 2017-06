Kommunen må leie i ti år – alle leilighetene står tomme

Nylig inngikk Tysfjord kommune en avtale om å leie syv nye leiligheter i Kjøpsvik i ti år. Tanken er å ha leiligheter tilgjengelig til innbyggere.

Nå viser det seg at kommunen sliter med å få leid ut leilighetene. Ikke én eneste er leid ut.

Tor Asgeir Johansen (Ap) håper at kommunen får tak i leietakere. Foto: Sander Andersen / NRJK

– Det er beklagelig at vi ikke har noen utleid per nå. Så det er en del utgifter som tikker, sier ordfører Tor Asgeir Johansen (Ap).

630.000 i året

Tysfjord kommune sliter økonomisk.

Med et underskudd på nærmere 52 millioner kroner ved inngangen av fjoråret blir politikerne tvunget til å gjøre dramatiske kutt.

Så lenge leilighetene står tomme, sitter kommunen igjen med hele regningen. Det vil bidra til å forverre den økonomiske situasjonen.

Kommunen har pliktet seg å betale 7.500 kroner per leilighet per måned i ti år. Det vil si 52.500 kroner per måned for alle syv leilighetene.

Det tilsvarer 630.000 kroner i året.

Avtalen trådte i kraft i februar, og kommunen har siden da måttet betale for leilighetene.

Vanvittig

Lotte Henriksen er uføretrygdet og bor i Kjøpsvik. Henriksen lar seg ikke imponere av kommunen sin som i sine nedskjæringsplaner skal selge kommunal boligmasse.

Lotte Henriksen lar seg ikke imponere av sin hjemkommune. Foto: Privat

– Det er uforstående og vanvittig mot det å leie disse leilighetene. For de pengene kunne de reparere eksisterende boliger.

– Jeg finner ingen logikk i dette med tanke på de millioner som ruller ut som kommunen ikke har. Det er vi som er innbyggere som får lide for dette. Penger som kunne brukes slik at det ikke blir nedskjæringer i for eksempel eldreomsorg og på sykehjemmet.

– Ikke råd til

Jack Eirik Nilssen vet at kommunen hans ikke har råd til dette, men har tro på at det retter på seg. Foto: Privat

– Det er jo ikke bra for kommunen at de ikke får leid ut leilighetene. For det har de jo egentlig ikke råd til.

Det sier Jack Eirik Nilssen fra Kjøpsvik, som legger til at avtalen mellom utbygger og kommunen ble gjort i ei tid da man hadde flyktninger på stedet.

– Og da visste man jo ikke at mottaket ble nedlagt. Men jeg tror dette vil rette på seg etter hvert.

Leier ut med tap

Nå satser kommunen på å få leid ut leilighetene med tap.

– I første omgang har vi satt ned prisen til 7.200 kroner. Så skal vi prate politisk om vi skal gå enda lenger ned i pris for å få i gang markedet. Markedet har vært labert i Kjøpsvik, det var derfor vi gikk inn i prosjektet, forteller ordfører Tor Asgeir Johansen, og legger til:

– Det gjelder bare at vi kommer oss mer på tilbudssiden og får markedsført det bedre. Vi håper virkelig at vi får leid de ut, for det er nye, flotte leiligheter.

Bygget, som nå består av leiligheter, solgte kommunen til en privat utbygger for 250.000 kroner. Det ble frem til 2006 brukt som kommunens sykehjem. I årene som fulgte sto det tomt, før den private utbyggeren bygde sykehjemmet om til 24 leiligheter.

Slipper millionkostnad

– Det ble jo et veldig godt samarbeidsprosjekt med utbygger. Det som lå i kortene var at vi hadde rivingskostnader på mellom to og tre millioner. Og de andre kommunale leilighetene har vi ikke hatt råd til å vedlikeholde på mange år, så de har begynt å bli utdatert, forklarer ordføreren.

– Poenget var at vi skulle ha noe nytt å tilby folk som skulle komme å arbeide her.

– Har dere et håp om å få leid ut leilighetene?

– Ja absolutt. For jevnt og trutt er det spørsmål etter leiligheter, men det er bare spørsmål om pris og hvor mye det er i markedet.