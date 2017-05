Foreslår store endringer og nedleggelser for å berge økonomien

Tysfjord kommune sliter økonomisk.

Med et underskudd på nærmere 52 millioner kroner ved inngangen av fjoråret blir politikerne tvunget til å gjøre dramatiske kutt.

Et arbeidsdokument fra administrasjonen i kommunen viser flere forslag på hvordan kommunen kan spare penger.

– Kommunen har en utgiftsstruktur som ikke lenger er bærekraftig. Kommunen utøver heldøgns omsorg og pleie på 3 plasser, kommunen har 3 legekontor og 3 skoler, lyder det i dokumentet.

– Kommunen må snarest gjøre grep for å tilpasse driften til de inntekter kommunen kan påregne i fremtiden og gjøre strukturvedtak i kommunens drift, står det videre.

Les også: For første gang erklærer fylkesmannen et budsjett for ulovlig

Administrasjonen forslår blant annet å flytte elever fra Storjord til Drag, som ligger 40 minutter unna. Folk i bygda planlegger å starte privatskole i samme bygg høsten 2018. Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Politikerne avgjør

Eksempler på tiltak er å legge ned bibliotekfilialer, ombygging av skoler og sykehjem, og salg av kommunale bygg.

I brevet forteller administrasjonen at veien å gå er å gjøre strukturendringer.

– Kommunen bærer preg av at det er vedtatt kostnadsreduksjoner på både innkjøp og stillinger over flere år uten at tjenestenivået skal reduseres. Det er ikke mer å hente på dette så veien videre å gå er strukturendringer.

Lista over tiltak er bare forslag fra administrasjonen, og det er opptil politikerne å velge ut hvilke kutt som faktisk skal gjennomføres.

Les også: Denne kommunen går mot enda et år med store millionunderskudd

– Ikke ferdig utarbeidet

Dermed må formannskapet diskutere dette kommende uke.

– Sakspapirene til dette møtet er arbeidsdokumenter og er dermed ikke ferdig utarbeidet av administrasjonen, presiserer konsulent Lillian Bolstad.

I følge brevet skal kommunen være i økonomisk balanse i løpet av 2024, fire år etter at kommunen har slått seg sammen med nabokommuner. I praksis vil dette trolig bety at gjelda følger med til de nye kommunene.

Her er administrasjonens forslag på hvordan Tysfjord kan spare penger Tiltak Beskrivelse Økonomisk

effekt Flytte heldøgns omsorg fra Storjord til Drag Heldøgns omsorg vest samles på en plass. Det settes opp midlertidige boenheter. Legge ned et legekontor Legekontor i Kjøpsvik må beholdes pga. sykehjemmet. Det må bygges på en kontorplass for å ha plass til alle legene. Bygge om sykehjemmet Ha to avdelinger nede med felles-stue i midten. Det bygges på to rom på hver avdeling. Avdeling 3 gjøres om til omsorgsbolig. Redusere bibliotektilbudet Legge ned en filial evt. kjøre redusert på to avdelinger. En ungdomsskole Ungdomsskolen i Tysfjord flyttes til Drag. Dette vil kreve en ombygging. Legge ned brannvakt Brannvakten i Kjøpsvik avsluttes. Dette gir dårligere beredskap, lengre utrykningstid og dårligere kontroll på skadestedet. 300.000 Oppvekstsenter i Kjøpsvik Barnehagen flyttes ned på skolen. Vil kreve noe ombygging. Flytte hele eller deler av Storjord skole til Drag Ungdomsskolen og evt. også mellomtrinnet og småskolen flyttes til Drag. Økt grunnbemanning PLO Grunnbemanning i PLO økes. Omgjøre to sykehjemsplasser til avlastningsplasser To sykehjemsplasser omgjøres til avlastningsplasser. Gir økt husleie og redusert brukerbetaling på sykehjemsplass. Gir en bedre og mer effektiv tjeneste på sykehjemmet. 50.000 Salg av kommunale bygg Salg av bygg for å redusere bygningsmassen og utgifter til daglig drift.

Fraråder tiltak

I tillegg til lista over tiltak, har administrasjonen kommentert enkelte forslag: