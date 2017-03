Denne kommunen går mot enda et år med store millionunderskudd

Tysfjord kommune sliter med kraftige underskudd år etter år.

– De foreløpige regnskapstallene viser at vi går mot et underskudd på 11 millioner for 2016.

Det sier økonomileder Mari Hegge til NRK, og understreker at også 2017 går mot røde tall.

– Økonomirapporten for februar viser at vi er på god vei mot det samme underskuddet i 2017 hvis vi ikke gjøre noen endringer.

Det betyr at den totale underskuddet for Tysfjord kommune kan ende opp på godt over 60 millioner kroner ved utgangen av 2017.

Les også: Tysfjord kommune må si opp ansatte for å rette opp økonomien

– Gjentar til det kjedsommelige

Rådmann Oddbjørn Nilsen begynner å bli lei av å måtte gjenta at politikerne må ta grep. Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

I dagens kommunestyremøte uttrykte rådmannen atter en gang at politikerne må gjøre strukturelle grep for å forbedre situasjonen.

– Vi begynner å gjenta dette til det kjedsommelige, sa rådmann Oddbjørn Nilsen fra talerstolen i dagens kommunestyremøte.

Økonomilederen er enig med rådmannen, og understreker at det er politikerne som må ta grep.

– Administrasjonen mener at det må strukturelle endringer til. Politikerne har vedtatt at vi skal kutte i lønn, men vi vet ikke på hvilke områder lønna skal reduseres på. Vi må få tilbakemelding fra politikerne på det, sier Hegge.

– Vi kom med forslag på strukturelle endringer i budsjettet, men det ble tatt bort av politikerne, legger hun til.

Les også: Har liten tro på å snu skakkjørt økonomi

Ordfører Tor Asgeir Johansen erkjenner at politikerne ikke har evnet å gjøre de nødvendige grepene. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Ikke evnet å ta grep

Ordføreren er enig i at det er kommunestyret som har ansvaret.

– Det ikke oppløftende at vi år på år har minus. Men kommunestyret har ikke evnet å gjøre de strukturelle endringene som skal til, sier ordfører Tor Asgeir Johansen (Ap).

– Evner dere å ta grep?

– Jeg har inderlig tillit til kommunestyret at man evner å gjøre de grepene, svarer ordføreren.

Politiker Jørgen Kintel (Felleslista) er ikke overrasket. Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Ikke overrasket

Underskuddet kommer ikke som en overraskelse på opposisjonspolitiker.

– Opposisjonen har i flere år fremlagt egne budsjett til behandling, men som har blitt nedstemt. Posisjonen har vært klar over den økonomiske situasjonen, sier Jørgen Kintel (Felleslista), og legger til:

– Det er strukturelle endringer som må til, og posisjonen har hovedansvaret.

Kommunestyret avventer tilbakemelding fra Fylkesmannen i Nordland, som for tiden går gjennom budsjettet, før økonomisituasjonen tas opp i nytt møte.

– Vi må kjøre en ny runde med budsjettet, og det legges opp til et ekstra møte med fokus på budsjett 2017, sier ordfører Tor Asgeir Johansen.