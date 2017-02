Keskitalo: – Det er rom for flere samiske helter

– I ettertid syns jeg absolutt at jubileumsuka kunne gitt rom for fokus på flere av de store profilene fra landsmøtet i 1917, og Daniel Mortenson kommer man ikke utenom. Det betyr ikke at vi skal undervurdere innsatsen til Elsa Laula Renberg og organisasjonskomiteen, som besto bare av kvinner. Uten dem hadde det ikke blitt noe møte, sier Aili Keskitalo.

Hun er leder av hovedkomiteen for Tråante 2017, som stod i bresjen for den samiske markeringen i Trondheim i forrige uke.

Elsa Laula Renberg og Daniel Mortenson var de to store lederne under det første samiske landsmøtet i 1917, men bare Renberg har hittil fått en sentral plass i samisk historie. Foto: Astri Aasen

– Programmet til jubileet vokste fram nedenfra, på initiativ fra enkeltpersoner, institusjoner og organisasjoner. Det var en stor dugnad der vi var avhengige av at mange bidro, og programinnholdet ble til etter hvert. Jubileet skal også markeres resten av året på andre steder i Sápmi, forklarer Keskitalo.

To store ledere

Det var to forgrunnsfigurer på 1917-møtet, men bare den ene hedres av sitt folk i ettertid.

Professor Peder Johan Borgen. Foto: Ingunn Aursnes

Elsa Laula Renbergs fødselsdag er blitt offisiell samisk flaggdag, mens et annet samisk midtpunkt fra 1917 er totalt glemt. Dette reagerer professor på.

– Daniel Mortenson hadde en veldig viktig rolle i samenes første landsmøte i Trondheim. Derfor er det underlig at han ikke har fått en mer sentral plass i samisk historie, sier Peder Johan Borgen.

Metodistpresten, dr.theol. og tidligere professor ved NTNU har blant annet skrevet boken «Samenes første landsmøte, 6.–9. februar 1917» (1997).

– Jeg mener at Daniel Mortenson skulle egentlig hatt like stor plass som Elsa Laula både i historien og i den nåværende feiringen, understreker Borgen.

Den unge samiske musikeren og joikeren Marja Helena Fjellheim Mortensson fra Svahken sijte i Engerdal hadde en sentral rolle i konsertforestillingen «Jielemen aavoe» (Livets glede), som var gallaforestillingen under den samiske 6. februar-feiringen under Tråante 2017. Foto: NRK

Marja Helena Fjellheim Mortensson er tippoldebarnet til Daniel Mortenson, og hun ville gjerne sett at tippoldefaren hadde hatt er mer sentral plass under Tråante 2017.

– Jeg synes ikke det trist at han nesten ikke ble nevnt under feiringen, men det hadde vært fint hvis han hadde vært mer synlig, sier Marja Helena Fjellheim Mortensson til NRK Sápmi.

Støtte fra andre samiske toppolitikere

Det ser ut til å være temmelig bred enighet i det samiske samfunnet om at Daniel Mortenson fortjener en mer fremtredende rolle i den samiske historien.

Sametingspresident Vibeke Larsen (Šiella) understreker at Tråante-arrangementet i Trondheim i seg selv ikke dedikert Elsa Laula Renberg eller andre navngitte, men det første samiske møtet.

Sametingspresident Vibeke Larsen mener det er viktig å huske alle de samene som har gjort en særdeles god innsats for å fremme det samiske samfunnet. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Det var veldig mange andre som heller ikke var nevnt i taler som stod sammen med Elsa Laula for å arrangere det første møtet. Elsa Laula Renberg var ikke alene og det tror og håper jeg at de fleste forstår. Men hun er det personifiserte motet og viljen til alle disse uredde og modige samene som gjorde møtet i 1917 mulig, og dermed naturlig at hun ligger fremst i panna, sier Larsen.

Arbeiderpartiets presidentkandidat til sametingsvalget, Ronny Wilhelmsen, er enig med sin tidligere partifelle Vibeke Larsen.

– Elsa Laula Renberg var initiativtakeren til møtet i Trondheim, og det er nok derfor hun har fått en mer framtredende rolle i ettertiden. Det er selvfølgelig flere som burde blitt hedret for at møtet i Trondheim ble realisert, ikke minst Daniel Mortenson, mener Wilhelmsen.

Arbeiderpartiets presidentkandidat, Ronny Wilhelmsen, mener også at Daniel Mortenson fortjener en mer sentral plass i samisk historie. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Det arrangeres et seminar i Elgå om det første samiske landsmøtet i Trondheim den 2.-4.juni. I dette seminaret vil Daniel Mortenson få en mer fremtredende plass.