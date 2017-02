Sameheltens etterkommer: – Fint hvis min tippoldefar hadde blitt nevnt

– Jeg synes ikke det trist at han nesten ikke ble nevnt under feiringen, men det hadde vært fint hvis han hadde vært mer synlig, sier Marja Helena Fjellheim Mortensson til NRK Sápmi.

Den unge samiske musikeren og joikeren fra Svahken sijte i Engerdal hadde en sentral rolle i konsertforestillingen «Jielemen aavoe» (Livets glede), som var gallaforestillingen under den samiske 6. februar-feiringen under Tråante 2017.

TO FRONTFIGURER: Elsa Laula Renberg er blitt stående som den eneste store helten i forbindelse med det første samiske landsmøtet i 1917. Daniel Mortensson har derimot havnet i skyggen. Foto: Astri Aasen

– Min tippoldefar ble jo omtalt under gudstjenesten i Nidarosdomen og det er veldig bra, sier Fjellheim Mortensson.

Hun opplyser at Svahken sijte nå planlegger et seminar om Daniel Mortenson og hans sentrale rolle både under 1917-møtet og for reindriften.

Samisk leder

Elsa Laula Renbergs fødselsdag er blitt offisiell samisk flaggdag, mens et annet samisk midtpunkt fra 1917 er totalt glemt. Dette reagerer professor på.

Professor Peder Johan Borgen. Foto: Ingunn Aursnes

– Daniel Mortenson hadde en veldig viktig rolle i samenes første landsmøte i Trondheim. Derfor er det underlig at han ikke har fått en mer sentral plass i samisk historie, sier Peder Johan Borgen.

Metodistpresten, dr.theol. og tidligere professor ved NTNU har blant annet skrevet boken «Samenes første landsmøte, 6.–9. februar 1917» (1997).

– Jeg mener at Daniel Mortenson skulle egentlig hatt like stor plass som Elsa Laula både i historien og i den nåværende feiringen, understreker Borgen.

Mortenson ble faktisk valgt til samenes første president under det historiske samemøtet i Trondheim i 1917, men er hittil ennå ikke blitt funnet verdig en sentral plass i i samisk historie.