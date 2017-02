Det var to forgrunnsfigurer på 1917-møtet - bare den ene hedres av sitt folk i ettertid

Professor Peder Johan Borgen. Foto: Ingunn Aursnes

– Daniel Mortenson hadde en veldig viktig rolle i samenes første landsmøte i Trondheim. Derfor er det underlig at han ikke har fått en mer sentral plass i samisk historie, sier Peder Johan Borgen.

Metodistpresten, dr.theol. og tidligere professor ved NTNU har blant annet skrevet boken «Samenes første landsmøte, 6.–9. februar 1917» (1997).

– Jeg mener at Daniel Mortenson skulle egentlig hatt like stor plass som Elsa Laula både i historien og i den nåværende feiringen, understreker Borgen.

– En stor leder

Det første samiske landsmøtet i Trondheim 6. til 9. februar 1917 regnes som starten på den samiske kampen for egne rettigheter.

I forrige uke ble det feiret med brask og bram at det nå har gått 100 år siden dette legendariske møtet.

Midtpunktet i feiringen var den samiske pioneren og foregangspersonen Elsa Laula Renberg, som var sentral i planleggingen og gjennomføringen av 1917-møtet i Trondheim.

– Daniel Mortenson ble jo valgt som leder etter forslag fra Elsa Laula Renberg. Det var også han som ledet hele møtet. Man nesten kan si det at han var en president for «Sametinget» lenge før dette ble etablert. 1917-møtet var som et frø, som senere har utfoldet seg når Sametinget ble dannet mange år senere, forklarer Borgen.

– Han bidro også selv blant annet til hovedinnlegget når det gjaldt reinbeitesaken. Han var, synes jeg, en som kombinerte gode verdikvaliteter med dyktighet og effektivitet. Han var også frimodig når det gjaldt å tale sin sak, opplyser Borgen.

Samenes første president

Faktum er at møtet hadde to frontfigurer, nemlig nevnte Elsa Laula Renberg og den til nå ikke så kjente Daniel Mortenson.

Mortenson ble faktisk valgt til samenes første president under det historiske samemøtet i Trondheim i 1917, men er hittil ennå ikke blitt funnet verdig en sentral plass i i samisk historie.

Det var rundt 140 delegater i det første samiske landsmøtet i Trondheim. Av disse var det 40 kvinner og 100 menn. Foto: Helgeland museum, avd. Vefsn

Daniel Mortenson ble født 2. juni 1860 i Verdal i Nord-Trøndelag og døde 3. september 1924 i Røros i Sør-Trøndelag. Han var en sørsamisk redaktør, samepolitisk organisator, aktivist og reindriftssame.

Mortenson vokste opp i Kall og Undersåker i Jämtland i Sverige. Han tok lærerutdannelse i Östersund og arbeidet som lærer for reindriftssamebarn fra 1881 til 1886. I 1886 gikk han tilbake til reindriften, og i 1896 flyttet han til Feren i Nord-Trøndelag.

Kristen, avholdsmann og sosialist

Daniel Mortenson var blant pionerene i det sørsamiske organisasjonsarbeidet.

Han var kristen, avholdsmann og erklært sosialist.

Etter å ha forsøkt å få gjennomslag for samepolitiske saker i den norske arbeiderbevegelsen – uten hell, grunnla han en sameforening for det sørsamiske området. I 1907 grunnla han Søndre-Trondhjems Amts lappeforening og i 1910 grunnla han avisen Waren Sardne («Stemmen fra fjellet») på Røros.

På graven står det en bauta med innskriften:

«Samenes uredde fører Daniel Mortenson, f. 2/6 1860, død 3/9 1924. Den som går foran i den hete dyst, han seirer ei, men kjemper kun og faller.»

Fakta om Daniel Mortenson er hentet fra Wikipedia, Kildenett, og Norsk biografisk leksikon.

Johan Peder Borgen mener det er viktig at noen snart skriver en biografi om Daniel Mortenson slik at alle i fremtiden får vite om ham og hva han sto for.