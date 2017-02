Elsa Laulas fødselsdag blir offisiell flaggdag

– Det er en stor glede for meg at dette vedtaket ble gjort nettopp her i Trondheim i forbindelse med markeringen av det samiske 100-årsjubileet for det første samisk landsmøtet i 1917, sier Samerådets avtroppende president Áile Jávo til NRK Sápmi.

Den offisielle samiske flaggdagen blir 29. november og feires for første gang fra og med i år. Dagen vil feires av samer i Norge, Sverige, Finland og Russland.

Áile Jávo har i dag sin siste dag som president i Samerådet. Hun gir seg etter fire år i vervet. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Samisk organisasjonsbygger

Elsa Kristina Laula Renberg ble født 29. november 1877 i Storsele nær Vilhelmina i Sverige. Hun døde 22. juli 1931 i Brønnøy i Norland.

Elsa Laula Renberg var en sørsamisk reineier, organisasjonsbygger, aktivist og politiker. For sin rolle under Samemøtet i 1917 regnes hun som en viktig foregangsperson i kampen for samenes rettigheter.

Hun var også med på å stifte verdens første sameforening – Lapparnas Centralförbund – i Stockholm i 1904.

Blant Elsa Laula Renbergs kampsaker var retten til undervisning på samisk i skolen. I hennes tid som samepolitiker i Sverige var et hovedtema at samene burde ha eiendomsrett til sine skatteland og ha rett til å drive fastboende jordbruk, dertil også spørsmålet om stemmerett uavhengig av eiendom og inntekt. I Norge kjempet hun for at den tradisjonelle samiske, nomadiske reindriftskulturen – melkebruksreindrift – fremdeles skulle få levelige vilkår.