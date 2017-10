I en Instagramstory har NRK Sapmi spurt følgerne sine om det er OK at joik er en sjanger i Stjernekamp programmet. Kommunal- og moderniseringsminister deltok angivelig også i debatten. Han har hovedansvaret for samiske saker i regjeringen.

Kommet borti en knapp

– Dette fremstår som et mysterium for meg. Jeg har ikke fått sett Stjernekamp, og har derfor ingen formening om hva slags musikksjangre som kan egne seg der. Den eneste forklaringen jeg kan finne på dette, er at jeg har kommet borti en knapp når jeg har scrollet gjennom poster på Instagram, forklarer statsråden i en e-post.

Kommunal- og moderniseringsminister sier at han ved et uhell har kommet bort i en knapp og svart på meningsmålingen, når han scrollet gjennom poster på Instagram og har ingen formening om at det joikes i Stjernekamp. Foto: NRK

I tillegg sier de i kommunikasjonssenheten i departementet at statsråd Jan Tore Sanner ikke har tid til å svare på flere spørsmål i dag.

Det har tidligere vært debattert om det er greit at deltakerne joiker, og det er delte meninger om det.

På Instagram er det mulig å lage en Instastory, noe som NRK Sápmi hadde gjort.

Storyen er synlig i 24 timer. Totalt har 677 sett denne instastoryen, og 125 personer har valgt å svare, også statsråden.

Totalt har 677 sett instastoryen og 125 følgere har valgt å svare når NRK Sapmi spurte om det er greit at joiking er en sjanger. Foto: screenshot Instagram / NRK

Stjernekamp

Den direktesendte sangkonkurransen Stjernekamp utfordrer artistene i forskjellige musikksjangere fra år til år.

I år får vi for første gang høre deltakerne prøve seg på Norges urfolks egen musikksjanger – Joik.

Adam Douglas og Didrik Solli-Tangen er to av tre deltakere i Stjernekamp som skal joike under lørdagens direktesending. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Sjangere i Stjernekamp høsten 2017 Ekspandér faktaboks 26.08 – Stadionrock

02.09 – EDM (elektronisk dansemusikk)

09.09 – Country

16.09 – Hiphop

23.09 – Opera

30.09 – Blues / Gruppe

07.10 – Hardrock / Akustisk

14.10 – Musikal / Reggae

21.10 – Disco / Joik

28.10 – Finale