– Å være mentor det er stort! Og det blir artig å høre hvordan de fremfører en joik. Det er nok ikke så enkelt som dem kanskje tror, sier Johan Anders Bær.

Joikeren fra Karasjok er i gang med å pakke snippsekken. Han skal reise til Oslo og Marienlyst. Der vil han være mentor for artistene som konkurrerer i Stjernekamp.

Hva som blir det vanskeligste for artistene er han ikke i tvil om.

– Om de får til å bruke joikestemmen, ikke sangstemmen, det er nok det som blir den største utfordringen!

Første gang i Stjernekamp

Den direktesendte sangkonkurransen Stjernekamp utfordrer artistene i forskjellige musikksjangere fra år til år. I år får vi for første gang høre deltakerne prøve seg på Norges urfolks egen musikksjanger – Joik.

– Vi er kjempe glade for å ha joik som en av årets sjangere. Dette blir en spennende utfordring for våre artister, sier prosjektredaktør for Stjernekamp, Unni Ødegård.

Hun sier at Stjernekamp nå vil kunne fortelle om joikens historie og opphav, og ulike utøvere gjennom tidene.

SJEF: Unni Ødegård er prosjektredaktør for Stjernekamp.

– Og også joikens utvikling fra det tradisjonelle til dagens uttrykk. Det gjør vi med alle sjangere, så jeg tror det kan bli en flott ny sjanger i Stjernekamp som kan bidra til å løfte fram og spre kunnskap om joik, sier Ødegård.

Joikeren Johan Anders Bær har vært med på flere programmer før. En av disse er «Muitte mu – husk meg». der han lærer joik til artister som aldri har joiket før. Dermed er dette noe Stjernekamps nye joikementor er vant med.

– Vi er veldig fornøyde med det valget. Han har jo gjort en kjempe fin jobb for NRK før, så vi tror det blir veldig bra, og artistene gleder seg, kan Stjernekamps programredaktør fortelle.

– Jeg ringte Mari Boine

Ida Maria Børli Sivertsen fra Nesna gleder seg stort til lørdagen.

– Det er kjempe stas at vi har kommet så langt at vi skal tolke joik på Stjernekamp-scenen, sier Ida Maria.

Hun ringte straks sin gode venninne Mari Boine.

– Jeg spurte henne om jeg kunne få joike «Gula Gula». Hun er en av mine største helter, og jeg håper at jeg kan gjøre ære på joiken under Stjernekamp.

Den nordnorske artisten er av samisk ætt, noe hun håper kan vises når hun entrer Stjernekamp-scenen.

– Min stamfar er en samisk bjørnejeger fra fjellene i Bodø-traktene. Jeg er veldig stolt av mitt samiske blod.

SAMISKE RØTTER: Ida Maria har samiske røtter, og hun gleder seg til å jobbe sammen med Johan Anders Bær.

Ida Maria har ofte spilt konserter i Finnmark, hvor hun føler seg hjemme og trives godt. Det er et spesielt minne som har festet seg.

– Vi dro på scootertur ut på vidda. Der kom en reinflokk på 2000 rein, som samlet seg rundt oss. Det var den største opplevelsen i mitt liv! Da fikk jeg virkelig kjenne på at vi mennesker bare er en liten del av noe større enn oss selv, noe som joiken «Gula Gula» handler om, forteller artisten med glød i stemmen.

Hun legger til at den største utfordringen blir å få den nordsamiske uttalen på plass, noe hun håper mentor Johan Anders Bær kan hjelpe til med.

Adam og Didrik har aldri joiket før

Adam Douglas og Didrik Solli-Tangen tar seg en pause fra øvingene for å slå av en prat med NRK. Begge er spente.

– Jeg kjenner at jeg gleder meg veldig. Ettersom jeg har forstått det, så er joik en uttrykksform er man bruker veldig få ord. Da kjenner jeg at det er melodien, som skal røre folk da. Det å få lov til og prøve seg som instrumentalist med stemmen, det synes jeg er spennende, sier Solli-Tangen.

FØLELSER: Adam Douglas og Didrik Solli-Tangen mener begge det er mye følelser knyttet til joik.

– Det var veldig fint sagt, parerer Douglas, og legger til at det er noe han også må bruke.

Ingen av de to har prøvd seg på å joike før. Tirsdag blir første gang de får prøve seg.

– Joik er veldig ukjent for meg, men det blir super kult, sier Douglas.

Begge to har et inntrykk av hvordan joik skal være, men det er når joikementoren kommer de virkelig skal få bryne seg.

– Sannheten kommer når vi får møte mentor. Så det blir spennende å se om det blir et klaps på hånda, eller om man får klapp på skuldra, det blir spennende, sier Solli-Tangen.

– I Stjernekamp er det alltid utrygt og spørsmålstegn, og det er det som er gøy da, sier Douglas.

BLID: NRK Sápmis programredaktør håper joikekvelden i Stjernekamp blir både ærbødig og morsom.

Stolte over at joiken vises i beste sendetid

NRK Sápmis programredaktør Ole Rune Hætta mener det er betydningsfullt at joik vises på store arenaer som Stjernekamp.

– For oss er det veldig viktig. Vi gleder oss! Vi i NRK Sápmi har som mål å styrke samisk språk og kultur så det at joik er med i Stjernekamp er et kjempe stort steg, sier Hætta.

Programredaktøren håper at joik blir tatt på alvor av artistene, og at det gjøres med ære.

Joikementor Johan Anders Bær er enig.

– Hele den samiske befolkning bør være stolt over at joiken kommer med i Stjernekamp, sier joikeren avslutningsvis.