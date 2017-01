– Dette er gledelig og jeg har allerede gratulert ordføreren, sier Fylkesmannen i Nordland, Hill-Marta Solberg.

I går vedtok kommunestyret i Tysfjord at hele kommunen skal slå seg sammen med Ballangen og Narvik.

Dette strider imot Fylkesmannens anbefaling tidligere i januar. Da sa hun at Stortinget bør dele Tysfjord uavhengig av hva kommunen selv bestemmer seg for.

Men nå sier hun at hun støtter vedtaket i kommunestyret.

– Det er veldig positivt at kommunestyret har bestemt seg for at det må skje en endring. De har tatt innover seg at kommunen er i en veldig, veldig krevende situasjon, sier Solberg.

– Positiv utvikling

– Kommer dere til å endre anbefaling?

– Vår opprinnelige tilrådning ligger nå der. I vår vurdering la vi mer vekt på innbyggerinitiativet enn det kommunestyret har gjort. Det vesentligste er at det vil skje en forandring i Tysfjord og får en mulighet til en positiv utvikling sammen med kommunene i Ofoten, svarer Fylkesmannen.

Jan-Ivar Jakobsen har kjempet for at vestsiden slås sammen med Hamarøy. Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Hun ber alle om respektere gårsdagens vedtak.

– Nå er det viktig at alle parter legger vekt på at kommunestyret nå har gått sammen om å slå seg sammen så er det en positiv utvikling. Det vil vi støtte opp om.

– Gissel

Vedtaket skjedde med elleve mot seks stemmer, til store protester fra Senterpartiet og Felleslista.

– Det blir som å ta vestsida som gissel, sa Jan Ivar Jakobsen (Felleslista) i gårdagens kommunestyremøte.