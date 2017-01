Vedtok historisk vedtak: Tysfjord vil nordover

– Det har vært en veldig lang debatt, og konklusjonen til slutt blir at vi ønsker å helhetlig gå inn i en ny kommune nordover, sier ordfører i Tysfjord Tor Asgeir Johansen (Ap) til NRK.

Da kommunestyret møttes tirsdag klokken åtte i Kjøpsvik skulle de ta stilling til to alternativer: enten måtte kommunen dele seg, slik fylkesmann Hill-Marta Solberg tidligere har foreslått, eller fortsette som samlet kommune.

Ordfører i Tysfjord kommune, Tor Asgeir Johansen (Ap). Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Etter en flere timers lang debatt ble begge de to nevnte alternativene nedstemt. Det siste og tredje alternativet sto dermed igjen: benkeforslaget fra varaordfører Guttorm Aasebostøl om å gå for en helhetlig ny kommune nordover fikk et positivt utfall, med 11 mot seks stemmer.

Johansen sier at vedtaket kan diskuteres mye, men at debatten har vært god.

– Alle har fått fremmet sitt syn i saken, og vi la opp avstemmingen slik at det som til slutt sto igjen er det vi nå står ved.

Skuffet etter vedtaket

Men ikke alle var like fornøyd med dagens utfall. Kommunestyrets representant fra SV, Øyvind Johansen, skulle gjerne sett et annet utfall.

– Resultatet er ikke helt i tråd med det vi har frontet. En deling av kommunen var i vårt valgprogram. Vi beklager det, men slik er demokratiet og vi ble nedstemt.

Filip Mikkelsen fra Felleslista i Tysfjord kommune. Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Også Filip Mikkelsen fra Felleslista er skuffet.

– Flertallet ønsker at hele kommunen skal inn i Ofoten. Det gjør det hele vanskelig.

Derfor håper han at Stortinget, som til slutt vedtar kommunesammenslåinger vil følge fylkesmannens innstilling om å dele kommunen.

– Det mener vi er det beste alternativet, både strukturelt og med tanke på samhandling i regionen, sier Mikkelsen.

ALTERNATIV: Alternativet om å dele kommunen ble nedstemt under tirsdagens kommunestyremøte. Flertallet ønsket kommunen helhetlig nordover. Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Til vurdering

Det er til våren at Stortinget skal vedta kommunereformen. Ordfører i Tysfjord, Tor Asgeir Johansen er ikke sikker på at nasjonalforsamlingen hører på flertallet i hans kommunestyre.

– Jeg er ikke sikker på at det vi nå har vedtatt er det som vil skje i fremtiden. Om tre år vil nok Tysfjord opphøre som kommune, men om den hel eller delt vil tiden vise.

Imens de endelige avgjørelsene skal tas, skal det ferske vedtaket synke inn, både hos ordfører, politikere og innbyggere.

– Vedtaket vil møte delte meninger hos folket, men de har samtidig forståelse for at vi en gang måtte komme frem til en avgjørelse. Resultatet må først fordøyes, så får vi ta det deretter, avslutter Johansen.