Ny oversikt viser summen av alle utbyggingsplanar

Så langt har det berre vore mogleg å få ei oversikt over dei norske utbyggingsplanane som er omfatta av plan- og bygningslova.

For å få ei fullstendig oversikt over dei faktiske utbyggingsplanane har Miljødirektoratet laga ei ny kartløysing som omfattar alle lovverk.

Den nye oversikta inkluderer difor fleire av tiltaka som elles «forsvinn» frå den norske naturrekneskapen, det vere seg vindkraftanlegg, kraftlinjer, solkraftområde og skogsbilvegar.

Kartløysinga vert publisert i ein søkbar utgåve i løpet av dagen, men NRK har alt fått ein sniktitt.

I alt viser kartet at utbyggingsplanane summerer seg til nesten 4000 kvadratkilometer.

Det svarer til arealet av Noregs 100 største innsjøar

Eller med eit anna bilde: Ei gjennomsnittleg bustadtomt (700 m²) per person

Hytter står for éin firedel av den planlagde nedbygginga

Dette fortel det nye kartet Ekspander/minimer faktaboks Kommunane har sett av 2166 km² for utbygging til dei tre formåla bustad, fritidsbustad og næring.

Planlagd utbygging til andre formål i kommunale arealplanar er rekna til ca. 1000 km².

Det er planlagt, meldt eller søkt om utbygging til energiformål av omtrent 750 km².

Anslått utbygging av skogsbilveg i 2024 utgjer arealmessig ikkje meir enn 2,65 km², men strekker seg til omtrent 230 km veg. Slik er tala berekna Data for energitiltak er henta frå NVE i perioden januar-mars 2024 og er brukte slik dei ligg føre hos NVE. Tiltak er delt inn i to kategoriar: planlagt/meldt/søkt om og konsesjonsgitt, men ikkje bygd. Stikkprøver har vist at ein del av tiltaka i den siste kategorien allereie er gjennomførte.

Miljødirektoratet har ingen metode for å fastslå kva som er status for alle konsesjonsgitte tiltak og har derfor ikkje tatt med data frå kategorien konsesjonsgitt, men ikkje bygd i denne oversikta. Samla areal for denne kategorien er ca. 125 km², der det meste av arealet er knytt til utbygging av nettanlegg og vindkraft.

Kraftlinjer blir planlagde i ein del tilfelle med alternative trasear for heile eller delar av aktuell strekning. Areal er berekna for alle trasealternativ. Nokre utbyggingar blir også planlagde som oppgradering av eksisterande linjer. Dette fører til at arealet for kraftlinjer er overestimert.

Skogsbilvegar: Det finst ikkje eit datasett som viser kartfesta trasear for planlagde skogsbilvegar. Antatt utbygging er her gjort som ei framskriving basert på SSBs statistikk for utbygging av skogsbilvegar.

Areal for planlagde energitiltak er analysert opp mot kommunale arealplanar, for å unngå at utbyggingsområde blir berekna dobbelt. Desse analysane viser lita grad av slik overlapp.

92 prosent av areala i kategorien planlagde/melde/søkte om er LNF-område i kommunale arealplanar, altså område som ikkje er avsette for utbygging.

– Det er planlagt for mykje utbygging

– Tala er tydelege. Det er planlagt for mykje utbygging, seier klimaminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap).

NRK har tidlegare dokumentert at det har blitt gjort 44.000 inngrep i norsk natur dei siste fem åra.

Statsråden varslar ingen «krig» mot hytteutbygginga, men er klar på at «bit-for-bit-nedbygginga» av den norske naturen ikkje kan fortsette.

– Hytter både kan og bør vi prioritere ned for å redusere den totale belastninga, seier han.

I staden vil klimaministeren slå eit slag for meir kraftutbygging:

– Er det éin type arealbruksendring vi skal prioritere framfor andre, så er det utbygging av fornybar energi.

– Innanfor desse nye tala er det mykje nedbygging som kan droppast eller flyttast for å spare naturen og gjere plass til utbygging av meir fornybar energi, seier klimaminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap). Foto: Javad Parsa / NTB

Regjeringa har tidlegare varsla eit naturrekneskap og ein handlingsplan for natur.

Den nye handlingsplanen skal komme til hausten, og vil vise Noregs oppfølging av naturavtalen som blei underteikna i Montreal i 2022.

Slik ser den nye kartløysinga til Miljødirektoratet ut.

– Eit tankekors at vi set av meir plass til hytter enn til kraftformål

Miljødirektoratet presiserer at tala «gir eit augeblinksbilde» og at det ikkje er gitt at alle planar blir gjennomførte eller at alle søknader blir innvilga.

– For eksempel er det forventa fleire vindkraftverk framover, men vi ser også at fleire kommunar ser på gamle utbyggingsplanar med nye briller, seier direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

I mars meldte NRK at Kommune-Noreg «skjerpar innsatsen mot naturtap».

Bakgrunnen var at rekordmange kommunar (83) søkte om pengar for å «vaske» gamle arealplanar. Les også Noreg skal verne meir av Noreg

Sokkeldirektoratet fekk sist veke kritikk for å skjene inn på politikken sitt domene da dei uttalte seg om framtidig oljeutvinning.

Miljødirektøren tar derfor ingen sjansar:

– Nå skal eg vere varsam med kva eg seier, men for meg er det eit tankekors at vi set av meir plass til hytter enn til kraftformål, seier ho.

Ho viser til Energikommisjonen, som har fastslått at Noreg treng ytterlegare 40 terawattimar til det grøne skiftet.

Om ikkje kan klimaforpliktingane ryke, seier Hambro:

– Viss Noreg skal lykkast med å kutte klimagassutsleppa, er nok fornybar kraft heilt essensielt.

Miljødirektoratet vil i løpet av dagen publisere ei kartløysing der du kan gå inn og sjå kva som er planlagd utbygd i «ditt» område.