Fylkesmannen vil tvangsdele denne kommunen

Fylkesmannen i Nordland vil dele Tysfjord kommune slik at det blir to større kommuner i regionen i stedet for dagens fire:

Narvik, Ballangen og Tysfjords nordside.

Hamarøy og Tysfjords sørside.

Det opplyser Fylkesmannen i Nordland, Hill-Marta Solberg, i et brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet 6. januar.

Og hun vil dele Tysfjord med tvang.

– Fylkesmannen vil understreke det kritiske behovet for endring i Tysfjord og Ballangen. Vi tilrår på bakgrunn av dette at Stortinget vedtar sammenslåing uavhengig av utfallet i Tysfjord kommunes behandling av saken 24. januar.

I brevet viser Solberg til en innbyggerundersøkelse som kommunen har gjennomført som viser at flertallet ønsker deling. Hun foreslår at de nye kommunene skal være sammenslått 1. januar 2020.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. TO NYKOMMUNER: Den ene nykommunen vil kunne bestå av Hamarøy og sørsiden av Tysfjord (rød). Den andre vil eventuelt bestå av Narvik, Ballangen og nordsiden av Tysfjord.

Helomvending

I løpet av den første halvdelen av 2016 sa Hamarøy, Tysfjord og Ballangen kommuner nei til å slå seg sammen med andre.

Det brydde ikke Fylkesmannen i Nordland seg om, som i september sa at Tysfjord bør deles og slå halve kommunen sammen med Hamarøy og halve med Ballangen og Narvik.

Dermed startet nye samtaler om sammenslåing til to nye kommuner.

I desember bestemte Ballangen kommune seg for å slå seg sammen med Narvik og halve Tysfjord. Noen dager senere sa politikerne i Hamarøy seg positive til å ta imot den andre halvdelen av Tysfjord.

Men flertallet av politikerne i Tysfjord klarte ikke å bestemme seg, og valgte å utsette saken til slutten av januar.

Varaordfører Guttorm Aasebøstøl (TPL) mener at kommunen ikke har andre valg enn å følge rådene. Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– Må følge rådene

Varaordfører Guttorm Aasebøstøl (TPL) mener likevel at politikerne bør bli lyttet til.

– Men det får stå for Fylkesmannens regning at hun ikke vil lytte på politikerne.

Likevel ser ikke varaordføreren noen andre løsninger for sin hjemkommune enn å slå seg sammen med andre.

– Jeg haller mer og mer på at vi må følge de rådene som er kommet. Vi klarer jo ikke å styre Tysfjord kommune slik at den kommer på rett kjøl, erkjenner Aasebøstøl, som tidligere har vært tydelig på at Tysfjord bør bestå som en egen kommune.

Innbygger fra Kjøpsvik, Kristian Larsen, (kommunens nordside) mener at deling av Tysfjord er helt fornuftlig.

– Havet skiller nord- og sørsiden. Og så har det vært så mye politike stridigheter. Da vil det bli et bedre klima for innbyggerne.

Flertallet vil dele

Alle undersøkelser og underskriftskampanjer som er gjennomført viser at flertallet av Tysfjords innbyggere er enige med Fylkesmannen:

(Saken er oppdatert klokken 20.35 med nye opplysninger)