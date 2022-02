Utviklingen eller mangel på, for Hamarøy kommune, kan ikke fortsette under rådende forhold. De sterke interesse- og geografiske motsetninger vil redusere/hindre mulighetene for å oppnå synergi og effektivisering. Med den retningen kommunestyret har tatt oss, vil dette bare forsterkes og by på stadige opprivende konflikter i årene som kommer. I sin tur vil dette kunne føre til at det blir opprettet lokale tverrpolitiske felleslister bygdene imellom. Dette vil i neste omgang skade kommunens omdømme og svekke mulighet for vekst, bosetning og utvikling. Det har utviklet seg en større uro for fremtiden for Hamarøy, en situasjon som må avklares og et ønske om deling er svaret. Trivsel og identitet må erstatte fremmedgjøring og danne grunnlag for fremtidig bærekraft for kommunen.

Dette er forslagene til deling:

Ettersom de tidligere geografiske grensene for kommunen ikke eksisterer lengre må det opprettes nye kommunegrenser ved deling. Dette innbyggerforslaget tar utgangspunkt i at gamle Hamarøys (1849) kommunegrenser blir gjenopprettet samt at områdene Korsnes, Bognes og Storjord blir innlemmet i det nye kommunearealet. Det foreslåes at kommunegrensen følger den gamle grensen for Hamarøy til Kilvatnet, for så å dreie mot øst til Nevervik ved Tysfjorden.

Alternativt at grensene blir tilbakeført som de var før sammenslåingen