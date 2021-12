– Det er viktig med alle feil at man erkjenner at feil har skjedd, og at det uttrykkes en beklagelse for dette. Ingenting kan komme i balanse hvis ikke dette grunnleggende steget tas, sier sametingspresident Silje Karine Muotka.

Snart to måneder har gått siden den historiske dommen fra Høyesterett.

Konsesjonen som i 2013 ble gitt av Olje- og energidepartementet var ulovlig, og urfolks rettigheter er krenket, heter det i dommen. (ekstern lenke)

ØDELEGGER FOR REINDRIFTA: På vinterbeitene til Fosen reinbeitedistrikt er det nå 151 vindturbiner, og 129 kilometer med vei som er bygget ulovlig. Høyesterett legger vekt på at utbyggingen ødela samers muligheter til å drive reindrift i områdene. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

Reineierne vil at vindturbinene rives.

Utbygger, Fosen Vind, håper at dialog med reindriften fører til at driften av vindkraftanleggene kan fortsette.

Saken har skapt stor debatt, og under sin tale til sametingets plenum i Alta denne uken, etterlyste Muotka en avklaring fra departementet.

Se Olje- og energidepartementets svar lenger ned i artikkelen.

– Må erkjenne og beklage

I et brev til departementet har Muotka også bedt regjeringen om at Sametinget og Fosen-reineierne snarlig inviteres til samtaler om dommen.

BER OED ERKJENNE FEIL: Sametingspresident Silje Karine Muotka forventer at staten ved Olje- og energidepartementet erkjenner og viser at de forstår at staten har brutt urfolksrettigheter og menneskerettighetene. Foto: JUNE BJORNBACK / JUNE BJORNBACK

Muotka forventer at regjeringen allerede i starten av dette arbeidet, viser at de forstår hvilken urett som er begått mot reineierne.

– Jeg forutsetter at utgangspunktet for oppfølgingen av dommen er at departementet erkjenner og beklager at konsesjonsvedtaket og ekspropriasjonstillatelsen var feil, sier hun.

Det er også en selvfølge at regjeringen nå arbeider for at reindriften på kort og lang sikt, får sikret sine vinterbeitearealer, slik at reineierne kan utøve sin næring og dyrke sin kultur som de har rett til, påpeker Muotka.

Hvordan vil det påvirke klimaet mellom samer og norske myndigheter, dersom en beklagelse ikke kommer?

– Jeg legger til grunn at en slik beklagelse til de som har lide overlast, vil finne sted fra statsråden, sier Muotka.

– Opptatt av dialog

NRK har spurt den politiske ledelsen i Olje- og energidepartementet om de vil komme med en beklagelse, slik Sametinget forventer.

Det spørsmålet ønsker ikke departementet å svare på.

JOBBER MED SAKEN: Statssekretær Amund Vik (Ap) og resten av den politiske ledelsen i Olje- og energidepartementet har hendene fulle med oppfølgingen av Høyesterettsdommen i Fosen-saken. Foto: Olje- og energidepartementet

– For oss er det viktig å finne løsninger som sikrer at samenes rett til kulturutøvelse blir ivaretatt, og som står seg for ettertiden. Departementet jobber fortsatt med å vurdere hvilke konsekvenser Fosen-dommen vil ha, uttaler statssekretær Amund Vik (Ap).

Han opplyser videre at saken er juridisk komplisert, men at de legger opp til å komme med avklaringer om den videre prosessen om kort tid.

Vik bekrefter også at reindriften og Sametinget har bedt om konsultasjoner.

– Vi er opptatt av å ha god dialog, og vil involvere alle partene i denne saken i det videre arbeidet, uttaler Vik i en e-post til NRK.

Flere norske politikere har også engasjert seg i saken. MDG mener at tidligere oljeministre bør beklage overfor Fosen-reineierne.