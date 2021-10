Hun blir statsråd og får vindkraftsaken i fanget etter knusende dom

Jonas Gahr Støre har presentert hvem som blir statsråder i regjeringen.

En av dem er Marte Mjøs Persen (Ap). 46-åringen skal lede Olje- og energidepartementet.

Persen var ordfører i Bergen frem til hun fikk plass på Stortinget etter årets valg.

Nå får hun ansvaret for en av de største og mest hardtslående sakene denne uka, vindkraftsaken i Fosen i Trøndelag.

– Kjempestor sak å få i fanget

Vindkraftverkene Storheia og Roan ligger innenfor området til Fosen reinbeitedistrikt.

Mandag kom høyesterettsdommen som fastslår at utbyggingen av vindkraftanleggene krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter. Dommen er enstemmig.

– Dette er en kjempestor sak å få i fanget, sier politisk kommentator i NRK, Linda Bjørgan.

Påtroppende statsråder må alltid regne med å ta over vanskelige saker. Det er ikke utelukkende negativt å starte statsrådperioden med denne saken, sier Bjørgan:

– Fordelen her er at en ny statsråd kan se på dette med ferske øyne, siden beslutningen er tatt av andre tidligere.

Ola Borten Moe var statsråd da godkjenningen ble gitt

Vindkraftanlegget i Storheia er landets største. Det består av 80 vindturbiner, og sto ferdig i fjor.

Anlegget i Roan er det nest største, med sine 71 turbiner. Det sto ferdig året før, i 2019.

De to anleggene er del av Europas største vindkraftprosjekt på land.

Det var en lang og konfliktfylt vei frem til at søknadene ble godkjent.

Utbyggerne sendte søknad om konsesjon i 2008. NVE godkjente søknadene, men begge ble påklaget av en rekke organisasjoner og enkeltpersoner. I 2013 ga likevel Olje- og energidepartementet endelig konsesjon.

Ola Borten Moe (Sp) var olje- og energiminister da konsesjonene til vindkraftutbygging på Fosen ble gitt. Foto: Kari Anne Breivik Eldnes / NRK

Den gang var Ola Borten Moe (Sp) olje- og energiminister. Han hadde altså det formelle ansvaret og siste ord da vindkraftutbyggingen fikk godkjenning.

NRK har forsøkt å få intervju med Ola Borten Moe. Vi har sendt flere spørsmål til ham via Senterpartiets pressekontakter, men de opplyser at de ikke kan prioritere dette nå.

Moe blir selv statsråd i Støres regjering; minister for forskning og høyere utdanning.

ROAN: Vindkraftverket i Roan består av 71 vindturbiner. Foto: Erlend Lånke Solbu / NRK

Juristene jobber på spreng

– Saken er unik. Det foreligger en rettskraftig dom som nok en del jurister nå sitter og finleser for å finne ut konsekvensen av, sier kommentator Linda Bjørgan.

Det har hun helt rett i, kan Olje- og energidepartementet bekrefte overfor NRK.

Parallelt med at ny statsråd skal tas imot, jobber juristene deres nå på spreng med vindkraftsaken.

Hva som vil skje politisk fremover, er umulig for dem å si på nåværende tidspunkt.

– Den politiske vurderingen av dette må statsråden og de politiske rådgivere vurdere selv, sier Bjørgan.

Hun påpeker at konklusjonen vil bli etterprøvd uansett hva departementet kommer frem til.

– Og siden Høyesterett mener departementet har gjort feil en gang, vil de nok bruke mye tid på å sikre seg en holdbar konklusjon denne gangen.

Flere med krav om at anleggene rives

Torsdag morgen kom en pressemelding fra Norske reindriftsamers landsforbund. De stiller nå krav til myndighetene om at vindkraftanlegget på Fosen rives og at saksprosessen granskes.

Leder Ellinor Marita Jåma er tydelig på at anleggene aldri skulle ha blitt bygget:

Ellinor Marita Jåma, leder i Norske reindriftsamers landsforbund. Foto: Mattis S. Wilhelmsen / NRK

– Verken ansvarlige politikere eller administrativt ansatte i Olje- og energidepartementet (OED) har gjort jobben sin. Det samme gjelder ledelsen i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Tidligere har Motvind Norge tatt til orde for at vindkraftanleggene på Fosen må jevnes med jorden.

Det samme gjør Sametinget.

Sametingspresident: – Må være øverst på arbeidslista

Sametinget var blant de som klaget på de opprinnelige konsesjonene NVE ga, og som Olje- og energidepartementet likevel valgte å se bort fra.

Silje Karine Muotka, påtroppende sametingspresident. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Påtroppende sametingspresident for Norske samers riksforbund, Silje Karine Muotka, mener saken på Fosen er nok et tilfelle av at samers rettigheter overprøves og settes til side.

Nå som Høyesterett har gitt samene på Fosen full medhold, forventer hun at den nye olje- og energiministeren rydder opp.

– Vi mener denne saken må være øverst på arbeidslista. Det er en avgjørende sak å ta tak i, sier Muotka.

Hun lover at Sametinget ikke slipper saken.

Samtidig retter hun en pekefinger mot landets nye ledere, som hun mener allerede fra dag en har viet for lite plass til urfolk i regjeringsplattformen.

– Det mangler noe om urfolks rettigheter i dokumentet. Det viser at de ikke har tatt innover seg det som har skjedd i Høyesterett.