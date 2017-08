Filmvisning med påfølgende debatt

- Vi mener det er viktig at stortingskandidater og ledende politikere i fylket har oppdatert kunnskap om situasjonen for beitenæringene. I festtalene hører vi om produksjon av mat på norske ressurser. Nordland har store verdier i uutnyttede beiteressurser, men hvilken politikk kreves for at næringen skal kunne benytte den, sier leder av Norges bonde og småbrukarlag, Astrid T. Olsen, i en pressemelding.

Filmvisningen og debatten er et arrangement i samarbeid mellom Norges bonde- og småbrukelag og Nordland reindriftssamers fylkeslag.

I grenseland

Og dermed inviteres det til filmvisning og debatt på mandag. Filmvisningen foregår i Fram kino i Bodø, og debatten går for seg i kulturhuset Stormen i Bodø like etterpå.

Det er Arvid Larsens nye dokumentarfilm "Grenseland" som skal vises. For Larsen har det tatt fem år å produsere filmen. Fjerde april hadde filmen premiere på Fauske kino.

På spørsmål om hvorfor han har kalt filmen "Grenseland", svarte filmskaperen til NRK i mars i år at:

– Vi er i grenselandet i filmen, men også at samene føler at de er i grenseland for hva de kan klare av tap av rein til rovdyr.

Og det er også én av temaene når det inviteres til filmvisning og debatt i morgen der hele beitenæringen møtes, blant andre reineiere og sauebønder.

Pavall-familien har tidligere blitt filmatisert. I 2011 hadde filmen "Landet bortenfor" premiere på Samefolkets dag. Og det var samme filmskaper da som denne gang.

Filmen ble også vist i NRK.

