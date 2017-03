En film i Grenseland

Arvid Larsens siste store filmprosjekt har tatt 5 år å få til. 4. april er det endelig premiere på Fauske kino på dokumentarfilmen "Grenseland"

Hvorfor heter filmen "Grenseland"?

– Ja den spekulerte jeg lenge på du. Jeg hadde lyst til å gjøre en film om grensenaboene på norsk og svensk side i Nordland som driver med rein. Vi er i grenselandet i filmen, men også at samene føler at de er i grenseland for hva de kan klare av tap av rein til rovdyr. Jeg har kommet under huden på dem og tror jeg har fått frem deres historie ganske grundig.

Lappografen

Siden 90-tallet har Larsen fulgt samenes syklus med rein gjennom årstidene. Fra kalving om våren, til brunst og jakt om høsten. Gjennom de harde vinterstormene i Rago nasjonalpark med tap av rein til rovdyr.

– Det er helt annet liv enn vi har i byen. De lever ikke etter klokka. De vet ikke når det skjer noe, og når det skjer noe, så skjer det fort. Så kan det være lange perioder det ikke skjer noe.

Arvid Larsen må klare seg selv når han er ute med samene. Ingen passer på at han klarer å holde følge med gjeterne over høye fjell eller gjennom dype daler. Han er med dem, og de kaller han bare for Lappografen.

– Det er ikke noe manus bak et slikt prosjekt. Det har utviklet seg over disse årene med opptak. Jeg kan ikke leve med å lage en film med en sluttdato. Det må ta den tiden det tar og det har heldigvis "Ut i naturen" forståelse for.

REINFLOKK: Filmskaperen har fulgt samenes syklus med rein gjennom årstidene. Foto: Arvid Larsen

Vises på NRK

Filmen skal ikke bare vises på Fauske kino. Ut i naturen sender dokumentaren som et enkeltsående program men i skrivende stund er ikke sendedato satt.

– Dette er resultatet av en 20 år lang reise sammen med samene. Jeg har alltid hatt en dragning mot naturen og jeg har lært en masse av samene. De har en enorm kunnskap om naturen og været. De har en egen evne til overlevelse på naturen sine premisser. Naturkreftene nytter det ikke å sloss mot og dette er ikke folk som tar sjanser på noe vis.

Utfordringer også i Sverige.

Arvid Larsen har gjort mange opptak til filmen i Sverige, og sett på de utfordringene de har på andre siden av grensa.

Der er også tap av rein til rovdyr en utfordring.

– Jeg har sett litt på situasjonen i Sverige har der de også har tap til rovdyr. Forvaltningen fungerer på annen måte enn i Norge der de norske gjeterne må dokumentere hvert enkelt dyr som er tapt. I Sverige får de erstatning ut fra forventet tap.

Ny flim?

Arvid Larsen har allerede nye ideer til neste filmprosjekt, uten at han vil røpe noe mer om det.

– Jeg har god kontakt med redaktøren i Ut i naturen i Bergen. Forhåpentligvis kommer det en ny film om ikke alt for mange år. Men det er tidkrevende arbeid og akkurat nå gleder jeg meg aller mest til premieren på denne filmen på Fauske.

– Samene har ikke sett ett sekund av det jeg har filmet, så vi får se om jeg kommer levende ut av kinosalen sammen med dem, spøker Larsen.