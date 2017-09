Endelig tid til sauene sine

Etter 14 år i norsk toppolitikk er Helga Pedersen, Arbeiderpartiets (Aps) tidligere nestleder, tilbake hjemme i Gárggogeahče i Vestertana i Tana kommune hvor hun nå er i ferd med å overta foreldrenes sauehold.

– Jeg har hatt fantastiske år i politikken. Men det er en tid for alt. Og for oss har det bestandig vært planen å la våre to barn vokse opp her, sier Helga Pedersen smilende mens hun mater sauene sine.

PRIORITERER BARNAS OPPVEKST: Helga Pedersen tar imot barna sine fra skolebussen. Skolen ligger cirka 15 kilometer unna. Foto: Tor Emil Schanche / NRK

Flyttelasten fra Oslo er på plass, åtte år etter at hun ble valgt inn på Stortinget, 12 år etter at hun ble statsminister Jens Stoltenbergs yngste statsråd som fiskeriminister og 14 år etter han hun ble fylkesordfører i Finnmark.

Ny politisk arena ventet

Etter planen skulle Helga fra i høst over i en ny politisk arena, og var valgt som Aps presidentkandidat til Sametinget.

– Det gjorde meg veldig glad og stolt. Men jeg kjente også på forventningene som lå på mine skuldre, forklarer Helga.

Emosjonell tilbaketrekning

Men knappe en måned etterpå, kunngjorde hun med tårer i øynene at hun trekker seg som presidentkandidat.

– Angrer du på avgjørelsen?

– Jeg er jo veldig lei meg for at det gikk sånn som det gikk, men jeg angrer ikke. Det var en riktig beslutning av hensyn til Arbeiderpartiet.

– Sametinget ble satt i dårlig lys

Hun var uenig med Ap-sametingsgruppas hardkjør mot daværende sametingsråd, som endte med at Aili Keskitalo (NSR) ble kastet fra presidentvervet til fordel for Vibeke Larsen.

– Mistillitsforslaget ble aldri begrunnet. Jeg mente da og mener fortsatt, at det stilte samepolitikken i et svært dårlig lys.

– Hvordan?

– Det ble skapt et inntrykk av at posisjoner og spill står foran politikken, og jeg mener at politikken er det aller viktigste, svarer Helga.

Forstår ikke kritikken

OM MISTILLITSFORSLAGET: – Helga Pedersen valgte selv å trekke seg fra Aps sametingsliste, og jeg angrer ikke at jeg fulgte demokratiske spilleregler, sier sametingspresident Vibeke Larsen, tidligere Ap-medlem. Foto: Ewa-Mari Hedman / NRK

Sametingspresident Vibeke Larsen forstår ikke kritikken, og mener at Sametinget følger de samme demokratiske spilleregler som Stortinget.

– Da forstår jeg ikke hvorfor det skal skape omdømmeproblem for Sametinget når vi følger disse reglene. Når andre gjør det, så er det en bekreftelse på at man har et demokrati, sier Vibeke Larsen.

Hun angrer ikke på maktovertakelsen i Sametinget, og har i ettertid meldt seg ut av Ap og stiftet sitt eget parti, Šiella.

Helga Pedersen mener det er like greit, og nå er det Ronny Wilhelmsen som er Aps presidentkandidat.

Lojal overfor partiet

GODT LIKT: Fersk undersøkelse gjort for iFinnmark viser at Helga Pedersen er den av nåværende stortingsrepresentanter som har gjort den beste jobben for Finnmark. Foto: Tor Emil Schanche / NRK

– Du har et stort politisk nettverk, hadde det vært en fordel med deg som presidentkandidat istedenfor Wilhelmsen?

– Man trenger gode linjer inn mot Stortinget, dersom samepolitikken skal få nye fremskritt. Men nå er det Ronny som er presidentkandidat og har fått partiets tillit. Han har også min fulle støtte, svar Helga Pedersen.