Den 25 år gamle stortingsrepresentanten Mathilde Tybring-Gjedde (H) er den fjerde yngste av de folkevalgte denne stortingsperioden. Hun er medlem av utdannings- og forskningskomiteen. Tidligere jobbet hun som politisk rådgiver for helseminister Bent Høie fra samme parti, og har det med å bli tatt for å være enda yngre enn hun faktisk er.

Ble dyttet mot skolegården

Som første vararepresentant for hovedstaden, møter hun fast på Stortinget for Ine Eriksen Søreide så lenge hun sitter i regjering. Søreide er i dag utenriksminister, og var tidligere forsvarsminister. Allerede under den første uken på Stortinget trodde en av vaktene at Tybring-Gjedde hadde mistet skoleklassen sin. Men enda større inntrykk gjorde en episode da hun fortsatt jobbet som rådgiver for helseministeren.

– Vi besøkte en barneskole, og det var noen gutter i 7. klasse som ville ta bilde med Bent (Høie). Jeg som rådgiver tar opp mitt eget kamera for å ta bilde, og da står rektor ved siden av meg. Så sier hun «Så flott at du får tatt bilde, men nå må du gå ut og leke», og så dyttet hun meg mot skolegården. Jeg er ung, men sjuendeklassing ...? ler Tybring-Gjedde.

Stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde fra Høyre kan ikke annet enn le av historiene der hun som voksen blir tatt for å en skoleelev. Foto: Espen Aas / NRK

Hersketeknikker

Under sitt første år på Stortinget, har hun som mange ferskinger blitt møtt med mange former for hersketeknikker både i og utenfor ikke minst utenfor salen. Det verste er å bli beskyldt for ikke å være oppdatert på saker.

– Jeg synes kanskje det å bli kalt dum eller at jeg ikke vet hva jeg snakker om er verst. Det er kanskje fordi at jeg prøver å sette meg inn i det jeg mener noe om, og det er viktig for meg. Så kommer det selvfølgelig kommentarer på utseende og måten jeg snakker på, jeg har denne «Østfold L-en» som en del kommenterer, men i utgangspunktet har jeg vært veldig heldig, sier Tybring-Gjedde

Makt

Som en av landets 169 stortingsrepresentanter, opplever Mathilde Tybring-Gjedde at hun har makt.

– Å være folkevalgt gjør jo at du har muligheten til å forandre din egen situasjon og andres, så det er klart det gir makt. Politikere har makt, interesseorganisasjoner har makt, men det viktigste vi som folkevalgte kan gjøre er å sørge for at alle folk i Norge får makt til å kontrollere sitt eget liv, og ta ansvar for seg selv og sine nærmeste.

Og så lenge Ine Eriksen Søreide fortsetter som statsråd, kan hun få utøve den makten helt frem til valget i 2021.