Frp mest tilbake i ny meningsmåling – men fylkeslederen er likevel strålende fornøyd

Det er ett år siden forrige stortingsvalg, og i en ny meningsmåling som Norstat har laget for NRK, er det liten bevegelse i velgermassen. Men målingen viser at Fremskrittspartiet (Frp) går mest tilbake, samtidig som SV går svakt frem.

Det ville betydd at de hadde stjålet ett mandat fra Frp, som får en tilbakegang på 0,8 prosentpoeng i målingen.

– Det er få ting som ville gledet oss mer enn det, sier fylkesleder Christian Torseth i SV.

Det er likevel Høyre som har størst fremgang i meningsmålingen. Partiet økte oppslutningen med ett prosentpoeng, og ligger nå på 21,2 prosent.

– Dette tar jeg som et tydelig signal om at velgerne ønsker seg et tydelig lederskap, der man viser forutsigbarhet, sier fylkesleder i Høyre, Grete Monica Fjærvoll.

Målingen viser også tegn til en økning hos partiet Rødt.

Størst tilbakegang, stor optimisme

Intervjuene er gjort i september, og omfatter 1000 personer i Nordland. De som ble intervjuet ble spurt om hva de stemte ved forrige stortingsvalg, samt hva de ville stemt dersom det var stortingsvalg i dag.

Feilmarginene ligger på mellom 1 og 3,3 prosent.

Til tross for størst tilbakegang, er fylkesleder Allan Ellingsen i Frp, svært positiv til resultatet.

– Dette er en kjempemåling. Før forrige valg lå vi langt lavere på meningsmålingene, men fikk et valgresultat som lå over. Dette lover veldig godt til fylkestingvalget neste år, sier han.

Ellingsen tror dette viser at slitasjen mange fryktet, ikke er i nærheten av det man kunne forventet. Han mener at utslagene uansett er så små, at det er omtrent det samme som ved valget. SVs Torseth mener derimot at målingen gir et viktig signal.

– En meningsmåling er en meningsmåling. Dette viser en trend vi har sett siden før valget, sier han.

SV gikk frem 0,6 prosentpoeng i målingen, og ligger nå på 7,6 prosent.

Politisk kommentator Eivind Undrum Jacobsen forklarer på følgende måte:

– Frp hadde litt flaks ved forrige stortingsvalg. De fikk akkurat nok stemmer til å ta det siste mandatet. Akkurat nå fikk Sv den lille nødvendige veksten for å ta det siste mandatet for Nordland, sier han.

Ap: – Målingen viser en nasjonal trend

Ved forrige stortingsvalg gjorde Senterpartiet et brakvalg, og økte oppslutningen til 18,6 prosent, delvis på grunn av saker som kommunereformen og nedleggingen av Andøya flystasjon.

– Det er en hyggelig overraskelse at oppslutningen holder seg, og i tillegg har en liten økning, sier fylkesleder Svein Eggesvik i Senterpartiet.

Leder i Nordland Arbeiderparti, Bjørnar Skjæran, er optimistisk etter meningsmålingen. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Arbeiderpartiet (Ap) går tilbake med et halvt prosentpoeng, fra 26 til 25,5 prosent.

– Det er bevegelse, og det er fortsatt bytting mellom partier, men summen når vi ser på tallene er at det ser rimelig stabilt ut. Det betyr at Arbeiderpartiet har ei utfordring, mener politisk kommentator Eivind Undrum Jacobsen.

Han påpeker at dersom dette ble valgresultatet ville det vært partiets nest dårligste valg siden krigen.

Fylkesleder Bjørnar Skjæran mener det er små forskjeller siden valget, og at det er vanskelig å si noe helhetlig om situasjonen.

– Målingen bekrefter en nasjonal trend. Ap gjorde et dårlig valg, og fortsatte også nedover etter valget, og fram til sommeren. Men nå er høsten kommet, og da vokser vi igjen. Denne målingen er ikke det jeg ønsker, men gir god grunn til optimisme