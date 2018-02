– Dette er kjempebra, sier forelder Birgit Stenseng.

Antallet elever som velger lulesamisk på grunnskolen har aldri vært høyere enn dette skoleåret.

Det viser tall fra Utdanningsdirektoratet.

Det er to årsaker til rekordtallet, forklarer utdanningsdirektøren ved Fylkesmannen i Nordland.

– Det skyldes først og fremst at lulesamiske foreldre er veldig bevisste på at man ønsker at barna skal lære språket, sier Guri Adelsten Iversen.

Utdanningsdirektør ved Fylkesmannen i Nordland, Guri Adelsten Iversen, mener at lulesamiske foreldre er mer opptatt av at barna skal lære seg samisk enn før. Foto: Emil Indsetviken / NRK

Den andre årsaken er at Kjøpsvik skole i Tysfjord nå tilbyr undervisning i lulesamisk, der 21 elever valgte språket, forklarer Iversen.

– Det gir en ganske stor økning på totaltallet, og det er veldig bra.

Utdanningsdirektøren mener at dette viser et ønske om å bevare og bidra til at språket blir større enn det har vært.

– Det er en trend som er kjempepositivt når man ser på ønsket om at det skal være et levende språk i all fremtid.

Kjempet i flere år

Foreldre i Kjøpsvik måtte kjempe i flere år før elevene til slutt fikk undervisning i samisk. Skolen slet med lærermangel.

Forelder Birgit Stenseng er storfornøyd med at undervisningen nå er på plass.

– Barna mine har hele tiden ønsket å lære seg samisk. Når barna har lyst til å lære seg samisk, så skal de få lov til det.

Rektor Kurt Allan Nilsen ved Kjøpsvik skole i Tysfjord er fornøyd med at så mange velger lulesamisk. Foto: Sander Andersen

Rektor Kurt Allan Nilsen er fornøyd med undervisningen så langt, og forklarer at elevtallet har holdt seg stabilt gjennom dette første skoleåret.

– Det er positivt. Jeg hadde fryktet at flere skulle ramle av.

Nilsen er litt skeptisk til at samiskundervisningen vil gå utover andre fag.

– Der vil det jo alltid være avveininger om hvor lurt det vil være. Men de har jo valgmuligheten, så det er jo bra.

Og helt til slutt en liten bonus til de spesielt interesserte: Når man ser nærmere på tallene, så er det rekord på enda en måte: Det har aldri før skjedd at så mange som 34 elever har valgt lulesamisk som førstespråk.