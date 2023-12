Saken oppsumert Ekspander/minimer faktaboks Elevtallene for samiskopplæring har økt betydelig de siste årene, med en økning på nærmere 20 prosent totalt og 30 prosent for andrespråkselevene de siste seks årene.

Kevin Johansen har forsket på tall og mener at samiske språk ikke er i ferd med å dø ut, basert på tall fra forskningsrapporten "Samiske tall forteller".

Johansen har møtt kritikk for sine uttalelser, blant annet fra lærer Marita Mikkelsen som mener samisk er i en språkkrise, og Lars Filip Paulsen, leder for Høyres Samepolitiske Utvalg, som mener man må se på hvem som faktisk kan videreføre språkene, og ikke bare se på hvor mange som lærer det.

Johansen mener at den økte interessen for å lære seg samisk indikerer at språkene er i fremgang, og at det ser ut til at elevene faktisk lærer seg samisk.

NRK opplyste i 2011 om nær halvering i antall samiskelever med samisk som andrespråk i grunnskolen.

Nå peker pilen i motsatt retning, for interessen for å lære samisk har aldri vært større.

Det kommer fram i den 15. utgaven av den nylig publiserte forskningsrapporten «Samiske tall forteller».

– Det stemmer ikke at samiske språk er i ferd med å dø ut, sier tallforsker Kevin Johansen.

Kevin Johansen er seniorrådgiver i oppvekst- og velferdsavdelingen hos Statsforvalteren i Nordland. Foto: Vetle Knutsen

Flere har stilt seg kritisk til grunnlaget Johansen bruker for å hevde nettopp dette:

Johansen bruker nemlig statistikk som grunnlag for å hevde at samisk ikke er i ferd med å dø ut.

Tallene øker

Ved forrige skoleår hadde hele 2546 samiskelever opplæring på ett av de tre offisielle samiske språkene i Norge: nord-, lule- og sørsamisk.

De siste årene har tallene økt kraftig.

I løpet av de siste seks årene har det totale elevtallet økt med nærmere 20 prosent, og for andrespråkselevene har økningen vært på nærmere 30 prosent.

Ifølge Johansen vil økningen bare fortsette.

Med dette hevder Johansen at samiske språk ikke er døende.

– Vi finner ikke noe tallmateriell som tilsier det. Tvert imot er interessen større enn noen gang, og vi ser også på elevtallene at flere enn noen gang lærer seg samisk.

Til tross for at tallene er positive er det uenighet rundt hva det betyr for språkets situasjon.

Marita Mikkelsen er lærer ved Drag skole i Hamarøy og sitter i styret til Utdanningsforbundet i Hamarøy.

Hun påpeker at det er stor forskjell fra å lære et språk på skolen, og at språket faktisk lever godt. Hun mener samisk er i en språkkrise.

UENIG: Marita Mikkelsen er uenig med Johansens påstand. Foto: Vetle Knutsen

Mener man ikke kan avlive språkkrisen

– I mange hjem snakkes det ikke samisk. Skolen har fått et veldig stort ansvar for språket. Da er det krise, så lenge språket ikke fungerer som et kommunikasjonsspråk i hjemmet, blant ungene og elevene.

Mikkelsen mener at man må se på Unescos liste over språk som er truet i verden. Der står nordsamisk under kategorien truet, mens lule- og sørsamisk står under sterkt truet. Hennes konklusjon er:

– Språkkrisen kan vi faktisk ikke avlive.

Hva mener UNESCO? Ekspander/minimer faktaboks FN-organisasjonen UNESCO har en liste over truede språk i verden: Lulesamisk: i Norge har rundt 500 personer lulesamisk som sitt førstespråk, og UNESCO regner språket som alvorlig truet .

. Sørsamisk: i Norge snakker mellom 250 og 300 språket. UNESCO regner språket som alvorlig truet .

. Nordsamisk. Trolig mellom 20 000 og 30 000 personer snakker det på verdensbasis. Norge har omtrent 70 % a disse, men det er uvisst hvor mange som har det som førstespråk. UNESCO regner språket som truet. Pitesamisk- og umesamisk område ligger i Norge og Svergie, men er større på svensk side. UNESCO regner språkene som forsvunnet på norsk side. Kilde: Store Norske Leksikon At språkene er forsvunnet på norsk side er ikke det helt riktig da NRK kjenner til noen som snakker pitesamisk på norsk side. NRK kjenner også til at i Norge er umesamisk i en aktiv gjennoplivningsprosess og det jobbes med en norsk-umesamisk gramatikk.

Hun forteller at språksituasjonen i lulesamisk område er skjør. Man er avhengig av at unge samiske språkbrukere og studenter velger samiskrettede utdanninger for å bevare det lulesamiske språket.

Mikkelsen mener man ikke kan konkludere med at samisk ikke dør ut før man vet mer om de som får opplæring i samisk.

– Blir alle de som lærer seg samisk språkbrukere? Når vi kan svare på det spørsmålet, så kan vi være i stand til å svare på om vi kan avlyse språkkrisen.

Les Kevin Johansens tilsvar lenger ned i artikkelen.

Misbruke tall

Lederen for Høyres Samepolitiske Utvalg, Lars Filip Paulsen, mener konklusjonen til Johansen er for enkel.

FOR ENKEL: Paulsen synes konklusjonen er for enkel. Foto: Elena Paulsen / NRK

Han er bekymret for framtiden til de samiske språkene og mener man må se på hvem som faktisk kan videreføre språkene.

– Man ser at elevgrunnlaget for samisk undervisning går opp, men det er ikke synonymt med at man faktisk får samiske språkbrukere.

Paulsen advarer mot å bruke statistikken feil.

– Jeg er redd for at man kan misbruke tall slik at det ser ut som at det er stadig flere som tar samisk språkopplæring, og gjentar:

– Men det er ikke synonymt med at man faktisk får samiske språkbrukere.

Lars Filip Paulsen leser i rapporten «Samiske tall forteller» Foto: Vetle Knutsen

Paulsen synes nemlig debatten legges på feil grunnlag:

– Jeg synes ikke debatten skal være om antall elever som får opplæringen i samisk, men om hvordan kvaliteten i undervisningen er.

Også Paulsen ønsker at det kommer statistikk på hvor mange som blir aktive språkbrukere av de som får opplæring i samisk.

Mener han ikke bruker statistikken feil

Kevin Johansen er enig i at en slik statistikk hadde vært interessant å se på, men fram til den tid mener han at man ikke bare kan slå fast at de som har samisk ikke lærer seg samisk:

– For det har vi ingen dokumentasjon på.

Kevin Johansen mener han ikke bruker statistikken på feil grunnlag. Foto: Vetle Knutsen

Når NRK fremstiller kritikken fra Mikkelsen og Paulsen til Johansen, hevder Johansen at han enda står for meningen sin om at samisk ikke er i ferd med å dø ut.

Han tilbakeviser at han bruker statistikken feil.

Slik han tolker det gir den økende interessen for språket grunnlag til å si at samisk er i fremgang, ifølge Johansen.

Johansen begrunner det med at det ser ut til at elevene lærer seg samisk. Jevnt over har samiskelevene gode karakterer i forhold til målene de skal gjennom.

– Hvis du velger samisk, så skal du lære deg samisk

Det er avgjørende å ha god nok undervisning for å kunne videreføre de samiske språkene, særlig for elevene som lærer språket som andrespråk, forteller Johansen.

– Det er ikke noe tvil om at kvaliteten på opplæringen er helt avgjørende for om du lærer deg samisk. Hvis du velger samisk, så skal du lære deg samisk.

Lars Filip Paulsen mener at kvaliteten på opplæringen ikke er god nok. Han er bekymret for at andrespråkselevene faktisk ikke lærer seg språket.

Lederen for Høyres Samepolitiske Utvalg, Lars Filip Paulsen, ønsker debatt. Foto: Elena Paulsen / NRK

– Jeg vil ha en større debatt om hvordan opplæringen skal lykkes med at elevene blir samiske språkbrukere og språkbærere.