Mange vil lære samisk i denne bygda – endelig får de lærer

– Jeg er storfornøyd, for jeg har barn som vil ha samisk. Det betyr veldig mye for dem som vil ha samisk her, sier forelder Birgit Stenseng, som også er leder for Foreldrerådets arbeidsutvalg.

Etter flere år med mislykkede forsøk, har Kjøpsvik skole i Tysfjord nå lyktes med å få lærer i lulesamisk.

– Vi er så heldige at vi har fått på plass lærer fra høsten av, så vi setter i gang undervisning i lulesamisk fra skolestart. Det er utrolig bra, sier rektor Kurt Allan Nilsen.

Rektor ved Kjøpsvik skole, Kurt-Allan Nilsen, er fornøyd med at så mange velger samisk ved skolen. Foto: Sander Andersen

Rektoren er fornøyd med å få tilbudet på plass nå.

– Vi har søkt etter lærere i to-tre år nå, men vi har ikke fått tak i. Vi har også vært i kontakt med Nordland fylke, og heller ikke de har kunnet stillet med lærere. I tillegg har vi forsøkt å få fjernundervisning, men også det har vært håpløst.

Og det er mange år siden sist det har vært undervisning i samisk ved skolen.

– Det er i alle fall 15 år siden, forteller Nilsen.

Rundt 15-17 elever av skolas cirka 80 elever velger lulesamisk. Foto: Sander Andersen / NRK

Blant de tre største

Og noen rolig start med få elever blir det ikke.

Allerede første skoleår vil de være blant de tre skolene med flest elever i lulesamisk.

– Det er sånn cirka 15-17 elever som har valgt samisk. Det er interessant at det er så mange som vi ha det, sier Kurt Allan Nilsen, og presiserer at han ikke vet det nøyaktige tallet siden han nå har ferie.

Forrige skoleår var det 104 elever i hele Norge som valgte lulesamisk på grunnskolen. Det betyr at antallet lulesamiske elever vil øke med rundt 15 prosent ved å innføre lulesamisk i Kjøpsvik-skolen.

– Det er et nytt tilbud. Så jeg er spent på hvordan det vil gå, og om interessen holder seg. Jeg håper at de som søker ønsker å fortsette med det.