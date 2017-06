Stadig flere velger lulesamisk på skolen – men færre velger nordsamisk

Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at det blir stadig færre elever som velger samiske språk som første- eller andrespråk på grunnskolen.

Rektor ved Drag skole, Britt-Karin Hansen, mener at flere ser nytte i lulesamisk. Foto: Idar Kintel / NRK

Nedgangen er på hele 13 prosent i perioden 2007 til 2016.

Men utviklingen gjelder ikke for lulesamisk. Der har det vært en økning på hele 32 prosent – fra 79 elever i 2007 til 104 elever i 2016.

– Vi har hatt en økning hos oss, spesielt på andrespråk. Jeg tenker at det er et større ønske om å lære seg språket, og at stadig flere ser nytte i det, mener Britt Karin Hansen.

Hun er rektor på Drag skole i Tysfjord, den skolen i landet som har desidert flest elever med lulesamisk opplæring. Skolen har rundt 115 elever, der mer enn 60 har valgt lulesamisk.

– Styrket undervisning

Professor ved Samisk høgskole mener at det ser ut til at lulesamisk har styrket seg i skolen i løpet av disse årene.

– Det må jo bety at lulesamiskundervisningen har vært vellykket, og er noe foreldre gjerne velger. Det er vanskelig å forstå tallene på en annen måte enn at tilbudet har vært bra og stabilt, mener professor Jon Todal.

– Folk flirte av meg

Foto: Oscar Henrik Biti Næss / NRK

Men tallet for nordsamisk er den andre siden langt mer dramatiske.

Antallet nordsamiske elever har gått ned med hele 18 prosent siden 2007 – fra 2354 elever til 1920 elever i fjor.

Man kan ha mange forskjellige grunner til å ikke ha samisk på skolen, mener Morten Turunen fra Karasjok, som selv valgte bort nordsamisk i 2. klasse.

– Det som gjorde at jeg valgte det bort var at jeg ble veldig mye plaget og mobbet fordi at jeg ikke pratet riktig. Da sluttet jeg bare, sier Turunen.

– Ikke klart å fange opp

Professor ved Samisk høgskole, Jon Todal, peker på flere årsaker til nedgangen for nordsamisk. Foto: Liv Inger Somby / NRK

Den største nedgangen for elever med nordsamisk finner man blant andrespråkselever.

– Den ene årsaken er vel skolereformen i 2006 da fagplanen som het «samisk språk og kultur» ble avskaffet. Det ser ut som at skolene i nordsamiske områder ikke har klart å fange opp elever som tidligere hadde faget «samisk språk og kultur», mener professor Jon Todal.

Men også tallene for elever med nordsamisk som førstespråk peker nedover.

– Det må undersøkes nærmere, men en forklaring kan være at barnetallet i de samiske områdene går ned. Når neste generasjon vokser opp i byen så er det ikke like lett å få samisk som førstespråk, tror professoren.

Antallet elever som valgte sørsamisk i 2007 var på 109 elever, og sank til bare 74 elever i 2014. Nå har tallet imidlertid steget til 100.

Her er mer detaljerte tall:

